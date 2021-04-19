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Leonel Ximenes

Conheça a cidade dos caminhões no Espírito Santo

Com forte vocação agrícola, município é um dos maiores produtores de ovos do país

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

19 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Santa Maria de Jetibá tem uma taxa de 7.602 caminhões para cada grupo de 100 mil habitantes
Santa Maria de Jetibá tem uma taxa de 7.602 caminhões para cada grupo de 100 mil habitantes Crédito: Agência Brasil
Santa Maria de Jetibá, um dos maiores produtores de ovos do Brasil, tem outra peculiaridade: a intensa concentração de caminhões. Por conta da dinâmica de transporte dos produtos, são necessários os pesos-pesados das estradas. E lá no município de 41.015 pessoas há 3.118 veículos registrados, o que dá uma taxa de 7.602 caminhões para cada grupo de 100 mil habitantes. Esse cálculo é feito pelo número da frota dividido pela população de um local e multiplicado por 100 mil.
O percurso dos caminhões de Santa Maria para a Grande Vitória passa pela sinuosa estrada em direção a Cariacica ou por Santa Teresa, descendo pelo acesso que leva a Fundão e chegando finalmente à BR-101.
Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá têm vias mais estreitas, o que até provoca apuros para os caminhoneiros. No município teresense, foram tomadas medidas para que os caminhões não passassem mais pela área histórica, para evitar que o casario tivesse sua estrutura danificada.

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Os outros dois municípios que lideram em número de caminhões para cada 100 mil pessoas são Marechal Floriano, com taxa de 5.531, e Itarana, com um valor de 4.907.
Com o preço do combustível oscilando para cima o tempo todo, que a venda de ovos ajude a economia de Santa Maria a pagar o preço do diesel e que não haja variação no preço do produto que está na mesa do consumidor.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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