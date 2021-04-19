Conheça a cidade dos caminhões no Espírito Santo

Santa Maria de Jetibá
, um dos maiores produtores de ovos do Brasil, tem outra peculiaridade: a intensa concentração de caminhões. Por conta da dinâmica de transporte dos produtos, são necessários os pesos-pesados das estradas. E lá no município de 41.015 pessoas há 3.118 veículos registrados, o que dá uma taxa de 7.602 caminhões para cada grupo de 100 mil habitantes. Esse cálculo é feito pelo número da frota dividido pela população de um local e multiplicado por 100 mil.
O percurso dos caminhões de Santa Maria para a Grande Vitória
passa pela sinuosa estrada em direção a Cariacica ou por Santa Teresa, descendo pelo acesso que leva a Fundão e chegando finalmente à BR-101
.
Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá têm vias mais estreitas, o que até provoca apuros para os caminhoneiros. No município teresense, foram tomadas medidas para que os caminhões não passassem mais pela área histórica, para evitar que o casario tivesse sua estrutura danificada.
Os outros dois municípios que lideram em número de caminhões para cada 100 mil pessoas são Marechal Floriano
, com taxa de 5.531, e Itarana, com um valor de 4.907.
Com o preço do combustível oscilando para cima o tempo todo, que a venda de ovos ajude a economia de Santa Maria a pagar o preço do diesel e que não haja variação no preço do produto que está na mesa do consumidor.