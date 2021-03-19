Operação contra quadrilhas que já furtaram 300 caminhões no ES prende três suspeitos

Operação "Carga Pesada" prendeu três suspeitos de envolvimento no roubo de caminhões no ES Crédito: Divulgação / PRF

foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nos municípios de Cariacica, Serra, Fundão e Castelo. Três pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (19) por participarem de roubos de caminhões no Espírito Santo. Os suspeitos foram presos durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil . Além dos presos,

A Operação "Carga Pesada" tem o objetivo de prender integrantes de grupos criminosos que atuam no furto, revenda e desmanche de caminhões, em diversos municípios do território capixaba. Os alvos da operação desta sexta-feira são indivíduos investigados por agirem diretamente no furto dos veículos.

INVESTIGAÇÃO

As investigações tiveram início no dia 30 de novembro de 2019, quando policiais da delegacia de Venda Nova do Imigrante buscavam entender o furto de um caminhão. Então titular da unidade, o delegado Geraldo Peçanha e sua equipe de investigação constataram que aquela não era uma ação criminosa isolada, mas estava relacionada a outros crimes, registrados em localidades distintas.

“Com o aprofundamento das investigações e cruzamento de informações, chegamos a três grupos criminosos distintos, que agem em diversos municípios do Espírito Santo. Dois dos grupos são especializados em furtos de caminhões e carretas, e agem conjuntamente. O terceiro, que acabou sendo identificado no decorrer da investigação, age sozinho e furta também caminhonetes de grande porte”, explicou o delegado.

MAIS DE 300 VEÍCULOS FURTADOS

O levantamento aponta que, de 1º de janeiro de 2020 até essa quarta-feira (17), os três grupos furtaram 303 veículos de carga em território capixaba, entre caminhões-caçamba, de carroceria, pipa, munck, carretas e caminhonetes. Cerca de 30% dos veículos foram recuperados no decorrer das investigações.

Em alguns casos, os veículos eram encaminhados para desmanche, com o objetivo de revenda das peças. Em outros, os caminhões eram ‘encomendados’, com os modelos escolhidos especificamente para atender a um comprador. Também houve ocasiões em que os suspeitos pediram resgate aos proprietários, chegando a exigir até R$ 25 mil para devolver o caminhão furtado. A investigação também identificou tentativa de revenda dos veículos fora do Espírito Santo.

“Esta é uma investigação minuciosa e desenvolvida ao longo de 16 meses, pelo delegado Geraldo Peçanha e sua equipe. Foram 485 dias de investigação, que resultaram nas prisões de hoje e ainda terão continuidade”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

PRÓXIMOS PASSOS

Ao todo, 109 policiais atuaram nas diligências, que reuniram equipes da PRF e das polícias Militar e Civil. Além dos três presos, há pelo menos outras oito pessoas com mandados de prisão em aberto. Os demais alvos permanecem foragidos.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar receptadores, adulteradores e outros envolvidos no esquema criminoso.