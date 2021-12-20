Pai e madrasta são presos por fuga de adolescente do ES com criminoso

O pai e a madrasta de uma adolescente de 15 anos foram presos nesta segunda-feira (20), na Praia do Morro, em Guarapari , por incentivarem a menor a namorar um homem de 43 anos, com passagens pela polícia por roubo, receptação e homicídio. As informações são da Polícia Civil

A princípio, o caso da menina havia sido registrado como desaparecimento, já que no último dia 6 a mãe da adolescente compareceu à Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari informando sobre o sumiço da filha. Segundo o delegado Vitor Alano, a partir do registro, foram ouvidas pessoas que tinham contato com a adolescente. “Fomos encontrando várias omissões durante o inquérito, principalmente do pai dela, de 36 anos, e da madrasta, de 25 anos”.

A história começou há quatro meses, quando o homem de 43 anos, que é primo da madrasta da adolescente, saiu de Manhuaçu, Minas Gerais, e foi morar com os familiares no bairro Village do Sol, em Guarapari. Nesse período, com o consentimento dos responsáveis pela garota, os dois começaram a namorar.

Algum tempo depois, a mãe da adolescente descobriu o relacionamento deles e proibiu. No entanto, o pai e a madrasta autorizaram o namoro. Depois de algumas semanas, houve um desentendimento com o homem de 43 anos, que acabou voltando para Minas Gerais.

Segundo o delegado Vitor Alano, mesmo com o desentendimento, pai e madrasta queriam que a adolescente morasse com o homem. No dia 6 de dezembro, ele combinou de buscar a adolescente em Vila Velha. Ela estava na casa da mãe, mas pegou um ônibus como se estivesse indo para a escola e desembarcou no bairro Santa Mônica, no município canela-verde, onde o homem estava esperando por ela. Após o encontro, eles seguiram para Manhuaçu, em Minas Gerais.

Na última sexta-feira (17), os responsáveis pela adolescente foram à delegacia, onde foram confrontados devido às versões, já que a investigação apontou que eles tinham consentimento na fuga. No domingo (19), pediram que o homem trouxesse a adolescente de Minas Gerais para o Estado capixaba. Nesta segunda-feira, a equipe da Delegacia realizou a prisão em flagrante do pai e da madrasta da jovem por associação criminosa, já que ambos sabiam do histórico do namorado da filha e, ainda assim, apoiaram na fuga. A Polícia Civil disse que os dois foram encaminhados ao sistema prisional.