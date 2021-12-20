Comerciante que reagiu a assalto e matou suspeito se apresenta à polícia no ES

O comerciante que reagiu a um assalto e matou um suspeito se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (20) e foi liberado. O crime ocorreu na tarde da última quinta-feira (16), no bairro Monte Aghá, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. A tentativa de roubo aconteceu no estabelecimento comercial do homem, que não teve a identidade revelada.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Piúma, que apreendeu a arma utilizada no dia do crime. Segundo a polícia, durante depoimento, ele alegou ter agido em legítima defesa. "O inquérito policial que investiga o caso ainda está em andamento e não há outras informações que possam ser divulgadas", finalizou o texto.
RELEMBRE O CASO
O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira (16). No dia do fato, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que o crime teria ocorrido em um bar, mas nesta segunda disse que foi em uma loja de bicicleta, propriedade da vítima.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que dois indivíduos, sendo um armado, chegaram na loja de bicicleta e anunciaram o assalto. "O proprietário entrou em luta corporal com um dos suspeitos, porém, em certo momento, conseguiu se desvencilhar e alcançar sua arma que estava no estabelecimento, vindo a efetuar um disparo contra o indivíduo, que foi atingido, deixando cair a arma que portava", diz a nota da PM.
Ainda de acordo com a PM, o homem que teria tentado roubar o local ainda conseguiu correr pela rua e caiu a 120 metros da loja. O dono do comércio saiu com medo que o comparsa do suspeito retornasse, mas no dia seguinte entrou em contato com a Polícia Civil e informou que se apresentaria na segunda-feira (20).