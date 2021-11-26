Uma operação realizada por auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) apreendeu, nesta quinta-feira (25,) mais de 45 mil latas de cerveja no município de Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. Ao todo, foram recolhidas 37.932 latas de 473 ml (latão), 8.316 latas de 350 ml, além de 624 garrafas de cerveja — de 1 litro, 330 ml e 275 ml.
A ação ocorreu em quatro estabelecimentos do município. O auditor fiscal e subgerente Fiscal da Região Metropolitana, Peterson Bragante Costa, explicou como a operação foi realizada. "Em uma das empresas a mercadoria, sem nota fiscal, estava sendo descarregada na hora da fiscalização. Nos outros estabelecimentos foi feita a contagem de estoque e conferência dos documentos fiscais apresentados pelos responsáveis", disse.
Além da cerveja, também foram apreendidas 54 garrafas de chopp de vinho, 24 de vinho, 24 de energético, 36 de refrigerante e 96 de água. Segundo a Sefaz, toda a mercadoria foi avaliada em R$ 230 mil.
A autuação das empresas somou R$62.700. No entanto, esse valor pode aumentar visto que os auditores seguem analisando os dados da fiscalização. Até o momento, as mercadorias seguem apreendidas.
Mais de 45 mil latas de cerveja são apreendidas em Piúma