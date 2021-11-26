Mais de 45 mil latas de cerveja são apreendidas em Piúma

A ação ocorreu em quatro estabelecimentos do município. O auditor fiscal e subgerente Fiscal da Região Metropolitana, Peterson Bragante Costa, explicou como a operação foi realizada. "Em uma das empresas a mercadoria, sem nota fiscal, estava sendo descarregada na hora da fiscalização. Nos outros estabelecimentos foi feita a contagem de estoque e conferência dos documentos fiscais apresentados pelos responsáveis", disse.

Além da cerveja, também foram apreendidas garrafas de vinho, energético, refrigerante e água Crédito: Divulgação | Sefaz

Além da cerveja, também foram apreendidas 54 garrafas de chopp de vinho, 24 de vinho, 24 de energético, 36 de refrigerante e 96 de água. Segundo a Sefaz, toda a mercadoria foi avaliada em R$ 230 mil.

A autuação das empresas somou R$62.700. No entanto, esse valor pode aumentar visto que os auditores seguem analisando os dados da fiscalização. Até o momento, as mercadorias seguem apreendidas.