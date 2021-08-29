Com sinais de espancamento, homem é encontrado morto perto da Rodoviária de Piúma

Um homem, ainda sem a identidade revelada, foi encontrado morto com sinais de espancamento na madrugada deste sábado (28), próximo à Rodoviária de Piúma, no bairro Niterói, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, um segurança encontrou o homem sangrando caído no canto de uma parede, durante a ronda noturna no bairro. Ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito da vítima. A Delegacia de Polícia de Piúma afirmou que vai investigar o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
*Com informações da TV Gazeta Regional