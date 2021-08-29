Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Com sinais de espancamento, homem é encontrado morto perto da Rodoviária de Piúma

Delegacia de Polícia de Piúma afirmou que vai investigar o caso. Até o momento, nenhum suspeito de ter participado do crime foi detido

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2021 às 14:07
Rodoviária de Piúma Crédito: Prefeitura de Piúma
Um homem, ainda sem a identidade revelada, foi encontrado morto com sinais de espancamento na madrugada deste sábado (28), próximo à Rodoviária de Piúma, no bairro Niterói, no Sul do Espírito Santo
De acordo com a Polícia Militar, um segurança encontrou o homem sangrando caído no canto de uma parede, durante a ronda noturna no bairro. Ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito da vítima. A Delegacia de Polícia de Piúma afirmou que vai investigar o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. 
*Com informações da TV Gazeta Regional

Veja Também

Operação da PF apreende carro com 51 kg de maconha em hotel de Piúma

Polícia fecha laboratório clandestino de anabolizantes em Piúma

Dois homens são mortos a tiros em frente a um bar em Piúma

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Piúma ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que plantar em maio: hortaliças e flores ideais para cultivar no mês
Prédio do antigo parque gráfico de A Gazeta
Nova loja do Supermercado BH vai abrir 120 vagas de emprego no ES
Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Assembléia Legislativa do ES - Editoria: Política - GZ
As quatro décadas do PSB no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados