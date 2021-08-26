Operação da PF apreende carro com 51 kg de maconha em hotel de Piúma

Peugeot vermelho contendo 51 kg de maconha foi apreendido em hotel no Centro de Piúma Crédito: Divulgação/ PF

O veículo foi apreendido em cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão em um hotel na região central, local onde um dos suspeitos de tráfico internacional de drogas estaria hospedado. No entanto, ele não foi localizado no imóvel, mas acabou preso preventivamente no Rio de Janeiro.

O carro, um Peugeot vermelho de propriedade do suspeito preso, havia sido deixado na garagem do hotel em Piúma. Durante revista ao veículo, policiais federais encontraram 51 kg de maconha, que estavam em tabletes distribuídos em bolsas. O veículo e a droga foram encaminhados à delegacia regional da Polícia Federal, em Cachoeiro de Itapemirim

SOBRE A OPERAÇÃO

Cerca de 60 policiais federais cumpriram 12 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio. Quatro mandados de busca e dois de prisão foram cumpridos em território capixaba.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação apurou que a organização criminosa age utilizando logística portuária de pequenas embarcações pesqueiras e mergulhadores profissionais. Os investigados, segundo a PF, usavam o subterfúgio da pesca artesanal e do mergulho para realizar, de forma organizada, o transporte de grandes carregamentos de cloridrato de cocaína para o Porto de Rotterdam, na Holanda.