Comerciante reage a assalto, atira e mata suspeito em Piúma

De acordo com a PM, testemunhas relataram que dois indivíduos — um deles com uma arma de fogo — desembarcaram de um carro e anunciaram o assalto em uma loja de bicicletas da região. No momento da abordagem, o dono do estabelecimento, que conseguiu alcançar sua arma, reagiu e atirou, atingindo um dos suspeitos. O outro assaltante fugiu e não foi localizado pela polícia.