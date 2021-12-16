Comerciante reage a assalto, atira e mata suspeito em Piúma

Um comerciante reagiu a um roubo à loja de bicicletas dele e matou um assaltante na tarde desta quinta-feira (16), no bairro Monte Aghá, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito morreu no local.
De acordo com a PM, testemunhas relataram que dois indivíduos — um deles com uma arma de fogo — desembarcaram de um carro e anunciaram o assalto em uma loja de bicicletas da região. No momento da abordagem, o dono do estabelecimento, que conseguiu alcançar sua arma, reagiu e atirou, atingindo um dos suspeitos. O outro assaltante fugiu e não foi localizado pela polícia.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil disse, em nota, que o caso foi registrado como tentativa de roubo com morte do agente. “A vítima, que seria proprietária do estabelecimento e que efetuou o disparo de arma de fogo, fugiu do local e não foi localizada. Um Inquérito Policial (IP) será instaurado pela Delegacia de Polícia de Piúma para apurar os fatos”, informou a corporação.
Ainda segundo a Polícia Civil, o corpo do suspeito foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, em seguida, liberado para os familiares.
Na sexta-feira (17), a Polícia Civil informou que a advogada do comerciante entrou em contato com a Delegacia de Piúma e relatou que ele se apresentaria nesta segunda-feira (20). O homem se apresentou na Delegacia de Piúma, onde foi ouvido e liberado.
Atualização
20/12/2021 - 2:22
Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil informou que o dono do estabelecimento que reagiu ao assalto se apresentou nesta segunda-feira (20) na Delegacia de Piúma. O texto foi atualizado.
Correção
20/12/2021 - 2:22
A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, com base em nota da Polícia Militar enviada à reportagem na sexta-feira (17), que o estabelecimento alvo de assaltantes seria um bar. Entretanto, nesta segunda (20), a PM corrigiu a informação e disse que se trata de uma loja de bicicletas. O texto e o título foram corrigidos.