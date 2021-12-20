Quatro detentos serram as grades e fogem da Casa de Custódia de Vila Velha

Mais uma fuga foi registrada em um presídio de Vila Velha. Desta vez, quatro detentos conseguiram fugir da Casa de Custódia (Cascuvv), localizada no bairro Glória, na madrugada desta segunda-feira (20). A unidade prisional é destinada para presos em regime semiaberto.
De acordo com a Secretaria da Justiça, a Sejus, os internos conseguiram serrar parte da grade da cela onde estavam custodiados. Na sequência, o quarteto acessou o pátio de visitas e os quatro fugiram para a região da mata do Morro da Manteigueira. Ainda segundo a Sejus, os fugitivos estavam presos desde maio de 2013, janeiro de 2016, dezembro de 2016 e janeiro de 2018.
BUSCAS
Assim que a fuga foi constatada, as buscas pelos fugitivos foram iniciadas, mas até o fim da manhã nenhum deles havia sido encontrado. A Sejus disse, em nota, que os trabalhos continuam e contam com a ação de policiais penais da unidade e da Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Sejus. A Polícia Militar também foi acionada para as ações. A Corregedoria irá apurar o caso.
FUGITIVOS (Sejus divulgou apenas as iniciais dos nomes)
- D.E.M.M.SILVA estava detido desde maio de 2013 pelo Art. 121 do Código Penal
- A.C.S. estava detido desde janeiro de 2016 pelo Art. 121 do Código Penal. Possui registro anterior, em outubro de 2015, pelo Art. 16 da Lei 11.340/06.
- M.V.X.O. estava detido desde dezembro de 2016 pelo Art. 157, §2º, do Código Penal
- M.V.R. estava detido desde janeiro de 2018 pelo Art. 33 da Lei 11.343/06