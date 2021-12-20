Quatro detentos serram as grades e fogem da Casa de Custódia de Vila Velha

De acordo com a Secretaria da Justiça, a Sejus, os internos conseguiram serrar parte da grade da cela onde estavam custodiados. Na sequência, o quarteto acessou o pátio de visitas e os quatro fugiram para a região da mata do Morro da Manteigueira. Ainda segundo a Sejus, os fugitivos estavam presos desde maio de 2013, janeiro de 2016, dezembro de 2016 e janeiro de 2018.

Assim que a fuga foi constatada, as buscas pelos fugitivos foram iniciadas, mas até o fim da manhã nenhum deles havia sido encontrado. A Sejus disse, em nota, que os trabalhos continuam e contam com a ação de policiais penais da unidade e da Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Sejus. A Polícia Militar também foi acionada para as ações. A Corregedoria irá apurar o caso.