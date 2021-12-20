Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante a madrugada

Quatro detentos serram as grades e fogem da Casa de Custódia de Vila Velha

Após as últimas fugas no Complexo de Xuri, a situação desta vez ocorreu na Cascuvv, que fica no bairro Glória. Quarteto, que está no regime semiaberto, fugiu em direção à mata do Morro da Manteigueira
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

20 dez 2021 às 12:23

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 12:23

Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), um dos cinco presídios que não tem nem registro nos Bombeiros
Quatro detentos escapacaram da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv) na madrugada desta segunda (20)  Crédito: Divulgação
Mais uma fuga foi registrada em um presídio de Vila Velha. Desta vez, quatro detentos conseguiram fugir da Casa de Custódia (Cascuvv), localizada no bairro Glória, na madrugada desta segunda-feira (20). A unidade prisional é destinada para presos em regime semiaberto.
De acordo com a Secretaria da Justiça, a Sejus, os internos conseguiram serrar parte da grade da cela onde estavam custodiados. Na sequência, o quarteto acessou o pátio de visitas e os quatro fugiram para a região da mata do Morro da Manteigueira. Ainda segundo a Sejus, os fugitivos estavam presos desde maio de 2013, janeiro de 2016, dezembro de 2016 e janeiro de 2018.

Veja Também

Fugas, mortes... há algo estranho acontecendo no Complexo Penitenciário de Xuri

Seis servidores do ES são investigados por facilitar fuga de 21 presos em Xuri

Sejus faz "pente-fino" em penitenciária onde 21 detentos fugiram em Vila Velha

BUSCAS

Assim que a fuga foi constatada, as buscas pelos fugitivos foram iniciadas, mas até o fim da manhã nenhum deles havia sido encontrado. A Sejus disse, em nota, que os trabalhos continuam e contam com a ação de policiais penais da unidade e da Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Sejus. A Polícia Militar também foi acionada para as ações. A Corregedoria irá apurar o caso.

FUGITIVOS (Sejus divulgou apenas as iniciais dos nomes)

  1. D.E.M.M.SILVA estava detido desde maio de 2013 pelo Art. 121 do Código Penal
  2. A.C.S. estava detido desde janeiro de 2016 pelo Art. 121 do Código Penal. Possui registro anterior, em outubro de 2015, pelo Art. 16 da Lei 11.340/06.
  3. M.V.X.O. estava detido desde dezembro de 2016 pelo Art. 157, §2º, do Código Penal
  4. M.V.R. estava detido desde janeiro de 2018 pelo Art. 33 da Lei 11.343/06

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Sejus Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados