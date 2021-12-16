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No Complexo de Xuri

Sejus faz "pente-fino" em penitenciária onde 21 detentos fugiram em Vila Velha

A vistoria ocorre nesta quinta-feira (16) e, por causa ação, todas as visitas de familiares foram suspensas na data.  O foco da pasta é  inibir condutas ilegais, localizar materiais ilícitos e observar a conservação das celas e galerias
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

16 dez 2021 às 12:46

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 12:46

Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha
A vistoria ocorre na PEVV I, que fica no Complexo Penitenciário no bairro Xuri, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Após fuga de detentos e mortes registradas nas últimas semanas no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, a Secretaria da Justiça (Sejus) realiza, nesta quinta-feira (16), uma ação preventiva na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1). Por conta desta ação, familiares estão impedidos de visitar os internos.
Em nota, a Sejus destacou que a vistoria acontece na unidade para inibir condutas ilegais, visando localizar materiais ilícitos e observar a conservação das celas e galerias. Em razão desse procedimento, as visitas foram suspensas. Os familiares serão contatados pela unidade prisional para reagendamento, garantiu a pasta estadual.

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21 FUGITIVOS

No começo deste mês, no dia 3 de dezembro, 21 internos conseguiram fugir da Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1) no momento em que estavam no banho de sol. Dois dias após a fuga, a maior parte dos fugitivos ainda não havia sido recapturada. Por conta disso, a Sejus abriu uma investigação para analisar a conduta de seis servidores da unidade.
Um pouco antes, no dia 22 de novembro, um detento morreu após sofrer uma queda no Centro de Detenção Provisória, dentro do Complexo de Xuri. Oito dias depois, mais uma morte foi registrada na PEVV1 - desta vez o interno foi encontrado já sem vida, sem que se soubesse as causas do óbito. Em ambos os casos, a Polícial Civil foi acionada para identificar as causas das mortes, mas na época a Sejus alegou não ter recebido os respectivos laudos cadavéricos.

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