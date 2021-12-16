Sejus faz "pente-fino" em penitenciária onde 21 detentos fugiram em Vila Velha

No começo deste mês, no dia 3 de dezembro, 21 internos conseguiram fugir da Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1) no momento em que estavam no banho de sol. Dois dias após a fuga, a maior parte dos fugitivos ainda não havia sido recapturada. Por conta disso, a Sejus abriu uma investigação para analisar a conduta de seis servidores da unidade.

Um pouco antes, no dia 22 de novembro, um detento morreu após sofrer uma queda no Centro de Detenção Provisória, dentro do Complexo de Xuri. Oito dias depois, mais uma morte foi registrada na PEVV1 - desta vez o interno foi encontrado já sem vida, sem que se soubesse as causas do óbito. Em ambos os casos, a Polícial Civil foi acionada para identificar as causas das mortes, mas na época a Sejus alegou não ter recebido os respectivos laudos cadavéricos.