Vinte e um presos fogem de presídio no Xuri, em Vila Velha

Atualização
Os seis presos que foram recapturados
- Cássio Roberto Silva Amorim
- Denilson da Silva Martins
- Jonatas Soares Rangel
- Luiz Carlos Evangelista Loureiro
- Renan José Castro da Silva
- Tiago Amaral dos Santos
Os 15 presos que ainda estão foragidos
-Bruno Oliveira Santos: estava preso desde janeiro de 2019 por tráfico de drogas.
-Bryan Lirio Deolindo: estava preso desde julho de 2017 por porte ilegal de arma de fogo.
-Diego Afonso Marques de Carvalho: estava preso desde março de 2017 por associação criminosa e tráfico de drogas.
-Douglas Almeida Cruz: estava preso desde janeiro de 2019 por furto.
-Edgar Gonçalves Firmino: estava preso desde agosto de 2019 por assalto.
-Eduardo Bonfim Meireles: estava preso desde novembro de 2016 por homicídio qualificado.
-Fabio Soares de Andrade: estava preso desde abril de 2015 por tráfico de drogas.
-Jhonatan Ramos Pereira: estava preso desde novembro de 2018 por homicídio.
-Marlon Pimenta Silva: estava preso desde dezembro de 2019 por assalto.
-Maurício Carvalho de Araújo: estava preso desde março de 2010 por homicídio
-Maycon Ventura Pereira: estava preso desde janeiro de 2015 por tráfico de drogas e associação criminosa.
-Maysson Santos Souto: estava preso desde dezembro de 2016 por homicídio qualificado.
-Tamerson Damião Messias Barbosa: estava preso desde agosto de 2020 por tráfico de drogas.
-Vandeildo Dias Santos: estava preso desde novembro de 2014 por homicídio qualificado.
-Wendel Silva Farias: estava preso desde maio de 2019 por tráfico de drogas.