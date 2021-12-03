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Durante banho de sol

Vinte e um presos fogem de presídio no Xuri, em Vila Velha

Fuga foi registrada na tarde desta sexta-feira (3) e seis já foram recapturados, de acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

03 dez 2021 às 18:03

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 18:03

Atualização

04/12/2021 - 12:17
Versão anterior desta matéria trazia a informação, divulgada oficialmente pela Sejus na sexta-feira (3), de que 18 presos haviam fugido do Complexo de Xuri, em Vila Velha. Na manhã deste sábado (4). o órgão informou que houve uma recontagem  e o número de presos que escaparam na sexta (3) passou para 21. A Sejus também divulgou na mesma ocasião, neste sábado, que seis foram recapturados. O texto e o título foram atualizados.
Vinte e um detentos fugiram do Complexo de Xuri, em Vila Velha, durante a tarde desta sexta-feira (3). Os fugitivos são da Penitenciária Estadual de Vila Velha I, e seis deles já foram recapturados, de acordo com informações atualizadas neste sábado (4) pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), responsável pelo sistema prisional capixaba.
Segundo a pasta, a fuga aconteceu no momento em que os presos estavam no banho de sol. Em nota, a Sejus afirmou que acionou o Ciodes imediatamente e que informou às autoridades competentes. "As buscas estão sendo realizadas na tentativa de capturar os foragidos", garantiu.
Penitenciária no Complexo de Xuri
Presos fugiram de penitenciária no Complexo de Xuri, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Os seis presos que foram recapturados

- Cássio Roberto Silva Amorim
 - Denilson da Silva Martins
 - Jonatas Soares Rangel
- Luiz Carlos Evangelista Loureiro
- Renan José Castro da Silva
- Tiago Amaral dos Santos

As buscas pelos foragidos continuam, de acordo com a secretaria. Entre os fugitivos, há quatro pessoas que respondem pelo crime de homicídio. Veja a lista:

Os 15 presos que ainda estão foragidos

-Bruno Oliveira Santos: estava preso desde janeiro de 2019 por tráfico de drogas.
 -Bryan Lirio Deolindo: estava preso desde julho de 2017 por porte ilegal de arma de fogo.
 -Diego Afonso Marques de Carvalho: estava preso desde março de 2017 por associação criminosa e tráfico de drogas.
-Douglas Almeida Cruz: estava preso desde janeiro de 2019 por furto.
 -Edgar Gonçalves Firmino: estava preso desde agosto de 2019 por assalto.
 -Eduardo Bonfim Meireles: estava preso desde novembro de 2016 por homicídio qualificado.
 -Fabio Soares de Andrade: estava preso desde abril de 2015 por tráfico de drogas.
 -Jhonatan Ramos Pereira: estava preso desde novembro de 2018 por homicídio.
 -Marlon Pimenta Silva: estava preso desde dezembro de 2019 por assalto.
 -Maurício Carvalho de Araújo: estava preso desde março de 2010 por homicídio
 -Maycon Ventura Pereira: estava preso desde janeiro de 2015 por tráfico de drogas e associação criminosa.
 -Maysson Santos Souto: estava preso desde dezembro de 2016 por homicídio qualificado.
 -Tamerson Damião Messias Barbosa: estava preso desde agosto de 2020 por tráfico de drogas.
 -Vandeildo Dias Santos: estava preso desde novembro de 2014 por homicídio qualificado.
-Wendel Silva Farias: estava preso desde maio de 2019 por tráfico de drogas.

Ainda em nota, a Sejus ressaltou que "a Corregedoria acompanha o caso e irá realizar uma apuração minuciosa para investigar as circunstâncias do fato".
Dezoito presos fogem de presídio no Xuri, em Vila Velha

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