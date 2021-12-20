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Crime

Vereador de São Mateus é preso suspeito de abuso sexual contra duas adolescentes

Segundo a Polícia Civil, as vítimas estão hoje com 12 e 16 anos e sofriam os abusos há cerca de nove anos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 dez 2021 às 19:04

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 19:04

Um vereador de São Mateus, município do Norte do Espírito Santo, foi preso nesta segunda-feira (20) suspeito de estupro de vulnerável. A prisão de Roberto de Assis, conhecido como Robertinho (PSB), aconteceu no bairro Carapina, em São Mateus. Segundo a Polícia Civil, as vítimas dos abusos são duas adolescentes, de 12 e 16 anos. Os abusos sexuais aconteciam há nove anos, segundo a denúncia.
Vereador de São Mateus Roberto de Assis, conhecido como Robertinho (PSB), foi preso após ser acusado de estupro de vulnerável.
O vereador de São Mateus Roberto de Assis, conhecido como Robertinho (PSB), foi preso Crédito: Câmara de São Mateus/Reprodução
O mandado de prisão temporária contra o suspeito foi cumprido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus. Mas, de acordo com a Polícia Civil, as denúncias foram feitas em outro município, porque as vítimas estavam com medo.
Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Delegacia de São Mateus Crédito: Governo do ES/Divulgação
A ação teve o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme) e foi realizada durante cumprimento de mandado de prisão temporária do vereador.
Câmara de São Mateus informou que não vai se pronunciar sobre esta questão até que reúna informações oficiais.

O OUTRO LADO

Por nota, a defesa do vereador informou que as acusações são improcedentes e que ele irá comprovar a sua inocência. A nota afirma que o vereador não resistiu a prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária de São Mateus, e que cumprirá com todas as decisões da Justiça e está à disposição da Polícia Civil para esclarecer qualquer fato ou investigação.

Por que os nomes das vítimas não são divulgados?

Os nomes das vítimas não foram divulgados para preservar a identidade das adolescentes, em cumprimento ao que é determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Você pode acessar o estatuto na íntegra clicando aqui.

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Atualização

21/12/2021 - 1:34
O conteúdo foi atualizado para incluir o nome e a foto do vereador preso sob suspeita de abuso sexual.

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