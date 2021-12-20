Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem sendo agarrado pelos cabelos por um segurança em um supermercado na Serra enquanto grita para ser solto e afirma que não roubou. As imagens revoltaram a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, que pediu ao Ministério Público e à polícia que investiguem o caso.

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A cena foi gravada nesta sexta-feira (17) no Carone Mall, em Laranjeiras, na Serra, por um dos clientes do estabelecimento e começa quando o homem ainda está dentro de uma sala, a portas fechadas, com um segurança.

O autor do vídeo inicia a filmagem afirmando que o homem está sendo agredido, mesmo sem ser possível ver o que se passa no interior da sala. Ao perceber a gravação, um segurança que está do lado de fora da sala faz uma abordagem ao consumidor, que afirma que vai "dar ruim" para o funcionário. O segurança rebate: "Para mim não vai dar nada".

Vídeo mostra segurança agredindo homem em supermercado na Serra Crédito: Reprodução/redes sociais

O cliente realizando a gravação insiste que, se houve tentativa de roubo, correto é chamar a polícia, pois "não é papel" dos funcionários do supermercado realizarem esse tipo de abordagem.

Na sequência, é possível ver nas imagens o momento em que o homem que estava sendo mantido pelo segurança em uma sala do estabelecimento consegue abrir a porta, e a tentativa do funcionário de contê-lo ali dentro. Ele se debate e a confusão é levada para fora da sala, onde o homem grita que estava sendo agredido. Ele afirma novamente que não roubou nada e é agarrado pelos cabelos por um dos seguranças. O homem ainda diz que o segurança teria lhe dado um “soco na cara”.

Em meio aos gritos de outros clientes e do consumidor que filma a cena, o homem é liberado.

O caso foi compartilhado nas redes sociais pela deputada estadual Iriny Lopes, que se disse estarrecida com a cena. Ela reforça que, caso tenha havido tentativa de roubo, o correto seria chamar a polícia.

“Não há nada que justifique essa atrocidade. Eu e minha equipe já cobramos apuração do Estado sobre o caso através da secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.”

Nos stories de seu perfil no Instagram, a secretária Nara Borgo repostou um vídeo sobre a cena ser "o retrato do racismo estrutural", dizendo que a equipe da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH) tomou todas as providências cabíveis para apurar o caso.

À reportagem de A Gazeta ela explicou, na tarde deste domingo (19), que foi encaminhada uma denúncia ao Ministério Público e às delegacias especializadas para que o caso seja investigado.

“Diante daquelas imagens em que há indícios de uso exagerado da força - tudo são indícios - seguimos nosso protocolo, que é enviar a denúncia para os órgãos que apuram o caso. Acionamos toda a rede responsável pela apuração para que tomassem ciência e pudessem investigar”, disse a secretária.

Questionada sobre o episódio, a rede Carone informou, por meio de sua equipe jurídica, que o homem foi flagrado "em tentativa de furto de bicicleta".

“Cumpre esclarecer que as pessoas envolvidas – que não são empregados do Supermercados Carone – tentavam conter o rapaz que buscava se evadir do local, pois a polícia havia sido acionada. Clientes que desconheciam o fato interpretaram a cena de forma errada acreditando que o suspeito estava sendo agredido, quando ele, em verdade, estava tentando se desvencilhar dos seguranças. O Supermercado Carone reitera sua política de absoluta intolerância a qualquer tipo de agressão ou violência.”

Em informativo divulgado posteriormente, a empresa diz que a tentativa de furto foi flagrada pelo circuito de videomonitoramento. Mas as imagens não foram divulgadas.

Comunicado da rede de supermercados Carone Crédito: Reprodução/Carone

O informativo diz, entretanto, que "não houve agressão, apenas resistência" do homem à abordagem. “Nesse momento, além de resistir, inclusive chutando a porta, estava gritando muito, bem como agredindo os seguranças, alguns clientes se aproximaram e tomaram partido do acusado, ameaçando os seguranças para soltá-lo. Assim, antes mesmo da chegada da polícia, evitando maior tumulto, o rapaz foi liberado pelos terceirizados.”

A Polícia Civil informou, em nota, que não há registro de ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional da Serra.

Já a Polícia Militar informou que, na tarde de sexta-feira (17), “o Ciodes recebeu uma informação anônima de que um indivíduo estava sendo agredido por seguranças de um supermercado no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Militares foram ao local e em contato com um vigilante foram informados que um homem tentou furtar uma bicicleta. Ao presenciar a situação, tentou conter o suspeito, mas o indivíduo fugiu, tomando destino ignorado."

O vídeo, entretanto, não mostra fuga, apenas o homem sendo liberado. A polícia também não esclareceu se algum boletim de ocorrência pela suposta tentativa de furto foi registrada.

Uma representante da empresa de segurança Área Nobre, responsável pela vigilância do local, declarou que o vídeo enviado à empresa mostra que "a participação dos colaboradores foi de segurar o rapaz até que a polícia chegasse".

“Não vi nenhuma agressão. É isso que geralmente acontece, para a segurança também das outras pessoas. Não é da nossa índole e do nosso treinamento agredir alguém. A gente cuida do estacionamento. A polícia chegou na sequência. Posso assegurar que estamos no Espírito Santo há muitos anos e essa não é uma questão corriqueira. Costumamos cuidar dos veículos do estacionamento e aparentemente o rapaz tentou furtar a bicicleta de um cliente.”