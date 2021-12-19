Criminosos usam foto do secretário da Saúde do ES para aplicar golpes

⚠️ ATENÇÃO - GOLPE ⚠️ Golpistas usando uma foto minha e um número de celular novo estão entrando em contato pedindo dinheiro em meu nome. Se mais alguém receber mensagens peço que me enviem o print para denunciar na Polícia Civil. Obrigado.

A corporação orientou também que as pessoas não transfiram nenhum valor sem ter a garantia de que realmente se trata da pessoa para quem o dinheiro deve ser destinado. A polícia recomenda o contato visual ou por voz antes de fazer depósitos ou transferências.