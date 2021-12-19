Criminosos usam foto do secretário da Saúde do ES para aplicar golpes

Um golpista está utilizando a foto do secretário da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, para pedir dinheiro por meio de um aplicativo de mensagens. A informação foi divulgada pelo próprio secretário. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.
A Polícia Civil confirmou que recebeu o registro da ocorrência e que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). A corporação ressaltou que a população pode ajudar com informações por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site do serviço de forma anônima.
A corporação orientou também que as pessoas não transfiram nenhum valor sem ter a garantia de que realmente se trata da pessoa para quem o dinheiro deve ser destinado. A polícia recomenda o contato visual ou por voz antes de fazer depósitos ou transferências.