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Denúncia

Criminosos usam foto do secretário da Saúde do ES para aplicar golpes

"Golpistas usando uma foto minha e um número de celular novo estão entrando em contato pedindo dinheiro em meu nome", denunciou Nésio; a Polícia Civil investiga o caso
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 dez 2021 às 08:19

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 08:19

Coletiva de imprensa com o Governador Renato Casagrande e os secretários, Nésio Fernandes, da Saúde e Rogelio Amorim, da Fazenda
Nésio Fernandes teve sua imagem usada por golpista  Crédito: Fernando Madeira
Um golpista está utilizando a foto do secretário da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, para pedir dinheiro por meio de um aplicativo de mensagens. A informação foi divulgada pelo próprio secretário. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.
A Polícia Civil confirmou que recebeu o registro da ocorrência e que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). A corporação ressaltou que a população pode ajudar com informações por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site do serviço de forma anônima.
A corporação orientou também que as pessoas não transfiram nenhum valor sem ter a garantia de que realmente se trata da pessoa para quem o dinheiro deve ser destinado. A polícia recomenda o contato visual ou por voz antes de fazer depósitos ou transferências.

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