Golpes na internet exigem estratégias eficientes de segurança pública

Senhas seguras são importantes para evitar golpes na internet Crédito: Pixabay

O crescimento dos golpes virtuais, na comparação com os mesmos meses do ano anterior, foi de 49,7%, de acordo com o Painel de Crimes contra o Patrimônio do governo estadual. Mas em 2020 já havia sido registrado um ligeiro incremento em relação a 2019: os números foram de 12 mil para 13,3 mil, de um ano para o outro.

A pandemia pode até ter ajudado a provocar a reversão que tornou o registro do estelionato virtual quase duas vezes maior do que os assaltos neste ano. Basta ver que em 2019 a tendência era inversa, com quase três vezes mais roubos notificados do que golpes.

Contudo, a análise merece mais profundidade. Não é só o caso de ter reduzido a circulação de pessoas com a crise sanitária, situação menos relevante em 2021, quando o período de restrições foi menor, mas de uma mudança de comportamento que vem ocorrendo nos últimos anos, intensificada com a pandemia: o uso de dinheiro em espécie é cada vez menor. Se até pouco tempo o "dinheiro de plástico" já vinha tornando as cédulas coadjuvantes, as novas possibilidades de transações digitais, pelo celular, vieram acelerar ainda mais essa mudança.

A insegurança, portanto, não tem mais necessariamente relação com a vulnerabilidade das vítimas nas ruas: com tanta gente conectada, os alvos são incontáveis. Todos sabem que a estratégia da segurança pública para conter crimes contra o patrimônio é colocar patrulhamento nas ruas, para proteger a população no espaço público. Mas qual é a estratégia de segurança pública disseminada para impedir os crimes digitais? É preciso avançar nesse sentido.

A conscientização é parte fundamental, principalmente pelo fato de muitos desses criminosos se aproveitarem da ingenuidade das vítimas. Mas faltam proteções mais concretas. Principalmente para os casos, felizmente ainda não tão comuns no Estado, de ações híbridas, como os sequestros que têm sido registrados no país, nos quais bandidos abordam as vítimas e exigem que elas façam transferências via Pix.