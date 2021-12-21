Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo

Morre jovem baleado enquanto andava de bicicleta em Linhares

Lucas Aires Afonso, de 19 anos, estava internado no Hospital Rio Doce, em Linhares, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta terça-feira (21)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 dez 2021 às 12:23

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 12:23

Baleado à luz do dia na última segunda-feira (20), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, um jovem de 19 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta terça-feira (21). Lucas Aires Afonso andava de bicicleta, quando foi surpreendido por uma dupla que atirou contra ele. O momento do crime foi registrado por câmeras de segurança.
Afonso estava internado no Hospital Rio Doce, no mesmo município. Segundo a Polícia Militar, o jovem foi baleado nas costas e no pé direito. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
No hospital, ainda consciente, o jovem relatou para a PM que ia almoçar no momento em que os dois homens chegaram. As imagens mostram a dupla, também de bicicleta, se aproximando do jovem. O primeiro efetua disparos e Afonso tenta fugir. Depois, um segundo indivíduo se aproxima, atira novamente e persegue a vítima. O crime assustou quem passava pelo local.
Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. A Delegacia Regional de Linhares investiga o caso e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Veja Também

Homem de bicicleta é baleado em cruzamento de Linhares

Vídeo: temporal deixa avenidas alagadas em Linhares

Acusado de matar professora em Linhares é condenado a 25 anos de prisão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados