Morre jovem baleado enquanto andava de bicicleta em Linhares

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No hospital, ainda consciente, o jovem relatou para a PM que ia almoçar no momento em que os dois homens chegaram. As imagens mostram a dupla, também de bicicleta, se aproximando do jovem. O primeiro efetua disparos e Afonso tenta fugir. Depois, um segundo indivíduo se aproxima, atira novamente e persegue a vítima. O crime assustou quem passava pelo local.