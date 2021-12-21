Morre jovem baleado enquanto andava de bicicleta em Linhares

Baleado à luz do dia na última segunda-feira (20), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, um jovem de 19 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta terça-feira (21). Lucas Aires Afonso andava de bicicleta, quando foi surpreendido por uma dupla que atirou contra ele. O momento do crime foi registrado por câmeras de segurança.
Afonso estava internado no Hospital Rio Doce, no mesmo município. Segundo a Polícia Militar, o jovem foi baleado nas costas e no pé direito. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
No hospital, ainda consciente, o jovem relatou para a PM que ia almoçar no momento em que os dois homens chegaram. As imagens mostram a dupla, também de bicicleta, se aproximando do jovem. O primeiro efetua disparos e Afonso tenta fugir. Depois, um segundo indivíduo se aproxima, atira novamente e persegue a vítima. O crime assustou quem passava pelo local.
Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. A Delegacia Regional de Linhares investiga o caso e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.