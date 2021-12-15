Acusado de matar professora em Linhares é condenado a 25 anos de prisão

O julgamento teve início às 9h desta quarta-feira e a sentença foi lida por volta das 16h30, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Linhares. Além do crime de homicídio e das qualificadoras, Tarcísio foi condenado por porte de arma de fogo de uso permitido sem autorização legal. Ele também vai precisar pagar à Justiça sete dias multa, calculados com base no salário mínimo. O valor não foi informado.

Tarcísio Santos Cortez foi condenado pela morte da ex-companheira, a professora Suellen Souza Silva, de 33 anos. Crédito: Arquivo pessoal

O advogado de defesa de Tarcísio, Pedro Henrique Souza Ramos, informou ao repórter Caio Dias, da TV Gazeta Norte, que a decisão ainda cabe recurso. “Nós pretendemos recorrer. Precisamos avaliar primeiro a sentença com ele para entender o que podemos fazer”, disse.

Segundo Pedro Henrique, Tarcísio pediu desculpas à família de Suellen. “Ele pediu desculpas em plenário para a família, explicou a versão dele do que aconteceu e se desculpou por toda a situação que ele causou”, relatou.

RELEMBRE O CRIME

Ao perceber a invasão, a vítima se trancou dentro de um banheiro, mas o suspeito conseguiu arrombar a porta e efetuou os disparos contra a ex-companheira. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para os primeiros socorros, mas a professora morreu no local.

A família contou para os policiais militares que Tarcizo seguia e ameaçava Suellen todos os dias. O pai dela chegou a entrar com um pedido de medida protetiva dois dias antes do crime, mas foi feito. Tarciso se entregou dois dias depois do crime na Delegacia de Linhares, e seguiu preso desde então.