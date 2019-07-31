Professora é morta a tiros dentro de casa em Linhares

A professora Suelen Souza Silva, de 33 anos, foi morta a tiros no bairro Interlagos, em Linhares

De acordo com testemunhas, o suspeito teria pulado o muro da residência e arrombado a porta da cozinha. Ao perceber a invasão, a vítima se trancou dentro de um banheiro, mas o suspeito conseguiu arrombar a porta e efetuou os disparos.