Professora é morta a tiros dentro de casa em Linhares

Em nota, a Polícia Militar disse que uma equipe foi acionada para verificar a informação de que populares teriam ouvido disparos de arma de fogo na Rua Tomé de Souza. No local, foi constatado que uma mulher foi baleada e morreu. Até o momento nenhum suspeito foi preso.
De acordo com testemunhas, o suspeito teria pulado o muro da residência e arrombado a porta da cozinha. Ao perceber a invasão, a vítima se trancou dentro de um banheiro, mas o suspeito conseguiu arrombar a porta e efetuou os disparos.
O Corpo de Bombeiros foi ao local, mas a professora já estava sem vida.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo da professora foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.