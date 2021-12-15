Vídeo: bandidos invadem loja de celulares em Castelo

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Uma loja especializada na venda de aparelhos de celular foi arrombada na madrugada desta quarta-feira (15) no Centro de Castelo , no Sul do Estado. Os bandidos quebraram a porta de vidro do estabelecimento e conseguiram levar eletrônicos. Ninguém foi preso.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que um morador ouviu o barulho das vidraças quebrando e, quando foi olhar, viu quatro suspeitos arremessando um tijolo e um paralelepípedo contra os vidros. Em seguida, os homens entraram na loja.

Segundo testemunhas, os suspeitos saíram aproximadamente um minuto depois com objetos furtados e fugiram em um Jeep Renegade.

Loja de celulares é arrombada em Castelo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Do local foram levados: um monitor de computador, um tablet e diversas caixas vazias de celulares que estavam na vitrine, seguindo a PM. Buscas foram realizadas por toda a região, mas os suspeitos não foram localizados.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.