Vídeo: bandidos invadem loja de celulares em Castelo

Uma loja especializada na venda de aparelhos de celular foi arrombada na madrugada desta quarta-feira (15) no Centro de Castelo, no Sul do Estado. Os bandidos quebraram a porta de vidro do estabelecimento e conseguiram levar eletrônicos. Ninguém foi preso.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que um morador ouviu o barulho das vidraças quebrando e, quando foi olhar, viu quatro suspeitos arremessando um tijolo e um paralelepípedo contra os vidros. Em seguida, os homens entraram na loja.
Segundo testemunhas, os suspeitos saíram aproximadamente um minuto depois com objetos furtados e fugiram em um Jeep Renegade.
Do local foram levados: um monitor de computador, um tablet e diversas caixas vazias de celulares que estavam na vitrine, seguindo a PM. Buscas foram realizadas por toda a região, mas os suspeitos não foram localizados.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.