Acusado de matar professora em Linhares vai a júri popular nesta quarta

Suelen foi morta a tiros por volta das 11h do dia 31 de julho de 2019, na casa onde morava com os pais. Na época, testemunhas relataram à Polícia Militar que o acusado teria pulado o muro da residência e arrombado a porta da cozinha.

A professora Suelen Souza Silva, de 33 anos, assassinada a tiros dentro da casa dos pais Crédito: Arquivo pessoal

Ao perceber a invasão, a vítima se trancou dentro de um banheiro, mas o acusado conseguiu arrombar a porta e efetuou os disparos contra a ex-companheira. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para os primeiros socorros, mas a professora morreu no local.

A família contou para os policiais militares que Tarcísio perseguia e ameaçava Suelen todos os dias. O pai dela chegou a entrar com um pedido de medida protetiva dois dias antes do crime.

Tarcísio se entregou dois dias depois do crime na Delegacia de Linhares, e segue preso desde então. O julgamento vai acontecer no Fórum de Linhares, e está previsto para começar às 9h e terminar às 20h.

O OUTRO LADO