Criminosos assaltam posto de combustíveis em Cachoeiro

Um posto de combustíveis foi assaltado na noite desta terça-feira (14) no distrito de Soturno, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Em outra localidade, os suspeitos foram interceptados pela polícia, mas conseguiram fugir. Houve confronto entre os policiais e os criminosos.

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com a Polícia Militar, o assalto foi por volta das 20h. As vítimas informaram que três homens armados a bordo de um veículo VW/Gol prata chegaram ao local, agrediram um funcionário com coronhadas, atiraram e anunciaram o roubo. A polícia não informou se alguma pessoa foi atingida pelos tiros.

Do local foram levados aparelhos de celular dos funcionários e dinheiro, o valor não foi divulgado.

FUGA E TIROS

Logo após o crime, policiais militares se depararam com os suspeitos na localidade de São Joaquim. Segundo a PM, eles atiraram contra a viatura, e os policiais revidaram. Os suspeitos fugiram em meio à vegetação, após o motorista perder o controle da direção, abandonando o veículo.

No carro foram encontrados dois celulares, um capacete, uma placa de São Paulo e documentos, que seriam de um dos suspeitos do assalto.