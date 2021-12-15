Criminosos assaltam posto de combustíveis em Cachoeiro

Um posto de combustíveis foi assaltado na noite desta terça-feira (14) no distrito de Soturno, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Em outra localidade, os suspeitos foram interceptados pela polícia, mas conseguiram fugir. Houve confronto entre os policiais e os criminosos.
De acordo com a Polícia Militar, o assalto foi por volta das 20h. As vítimas informaram que três homens armados a bordo de um veículo VW/Gol prata chegaram ao local, agrediram um funcionário com coronhadas, atiraram e anunciaram o roubo. A polícia não informou se alguma pessoa foi atingida pelos tiros.
Do local foram levados aparelhos de celular dos funcionários e dinheiro, o valor não foi divulgado.
FUGA E TIROS
Logo após o crime, policiais militares se depararam com os suspeitos na localidade de São Joaquim. Segundo a PM, eles atiraram contra a viatura, e os policiais revidaram. Os suspeitos fugiram em meio à vegetação, após o motorista perder o controle da direção, abandonando o veículo.
No carro foram encontrados dois celulares, um capacete, uma placa de São Paulo e documentos, que seriam de um dos suspeitos do assalto.
Por meio de nota a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.