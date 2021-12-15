Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tiros e perseguição

Criminosos assaltam posto de combustíveis em Cachoeiro

Após o crime, os suspeitos foram interceptados pela polícia, mas conseguiram escapar. Dinheiro e celulares foram levados pelos bandidos
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

15 dez 2021 às 12:59

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 12:59

Um posto de combustíveis foi assaltado na noite desta terça-feira (14) no distrito de Soturno, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Em outra localidade, os suspeitos foram interceptados pela polícia, mas conseguiram fugir. Houve confronto entre os policiais e os criminosos. 
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
De acordo com a Polícia Militar, o assalto foi por volta das 20h. As vítimas informaram que três homens armados a bordo de um veículo VW/Gol prata chegaram ao local, agrediram um funcionário com coronhadas, atiraram e anunciaram o roubo. A polícia não informou se alguma pessoa foi atingida pelos tiros. 
Do local foram levados aparelhos de celular dos funcionários e dinheiro, o valor não foi divulgado.

FUGA E TIROS 

Logo após o crime, policiais militares se depararam com os suspeitos na localidade de São Joaquim. Segundo a PM, eles atiraram contra a viatura, e os policiais revidaram. Os suspeitos fugiram em meio à vegetação, após o motorista perder o controle da direção, abandonando o veículo.
No carro foram encontrados dois celulares, um capacete, uma placa de São Paulo e documentos, que seriam de um dos suspeitos do assalto.

Veja Também

Homem é esfaqueado após briga em bar de Cariacica

PM descobre barbearia de fachada usada para desmanche de motos em Vila Velha

Por meio de nota a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Cachoeiro de Itapemirim Combustível
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados