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Roubadas

PM descobre barbearia de fachada usada para desmanche de motos em Vila Velha

Militares da Força Tática foram até o local e vasculharam a área. Durante a ação, encontraram vários tipos de peças, como tanques, bancos, motores e rodas

Publicado em 

15 dez 2021 às 09:07

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 09:07

Peças de motos roubadas ou furtadas foram encontradas em local irregular em Vila Velha
Peças de motos roubadas ou furtadas foram encontradas em local irregular em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Policiais militares descobriram, na noite desta terça-feira (14), uma barbearia de fachada que era utilizada para disfarçar o desmanche irregular de motos roubadas ou furtadas, no Morro da Boa Vista, em Vila Velha.
Militares da Força Tática foram até o local e vasculharam a área. Durante a ação, encontraram vários tipos de peças, como tanques, bancos, motores e rodas. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Já o suspeito de chefiar o desmanche, conseguiu escapar pelos fundos da casa.
A polícia conseguiu chegar ao local devido uma denúncia anônima. A avó do suspeito alvo da operação, que reside em cima do desmanche, foi quem autorizou a entrada da Polícia Militar. A mulher não tinha conhecimento das atividades ilegais realizadas pelo neto. O homem foragido não teve o nome divulgado.
"Segundo a avó dele, ele pediu o espaço para montar uma barbearia. Na frente tem a placa com os preços e tudo mais. Mas ela estranhava porque não tinha cadeiras, nada disso de barbearia. Ela não entendia a movimentação de entra e sai de indivíduos", contou o soldado Valli, da PM.
O caso será investigado pela Polícia Civil. A PM suspeita que o espaço era usado como desmanche há muito tempo.
"Lamento demais a situação de quem perde o veículo. É triste demais. Mas uma resposta que a gente pode dar para a sociedade está aí, trazer esse material. Quem teve o veículo furtado ou roubado deve vir até a delegacia para tentar reconhecer alguma dessas peças para diminuir o dano", disse o soldado Valli.
Com informações de Caíque Verli, G1/ES e TV Gazeta

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