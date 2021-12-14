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Zona rural

Operação Colheita termina com mais de 80 presos no ES

Segundo a Sesp, foram 42.153 pessoas abordadas, sendo 257 conduzidas a delegacias, 44 mandados de prisão cumpridos e 38 prisões em flagrante

Publicado em 

14 dez 2021 às 12:47

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 12:47

Operação termina com mais de 80 presos e 47 armas apreendidas na zona rural do ES
Operação termina com mais de 80 presos e 47 armas apreendidas na zona rural do ES Crédito: Divulgação/Sesp
O resultado da Operação Colheita, realizada entre maio e o final de novembro na zona rural do Espírito Santo, foi divulgado na manhã desta terça-feira (14). Ação aconteceu em 43 cidades do Espírito Santo. 
Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social ( Sesp), foram 42.153 pessoas abordadas, sendo 257 conduzidas a delegacias, 44 mandados de prisão cumpridos, 38 prisões em flagrante, cargas roubadas recuperadas e 47 armas de fogo apreendidas.
Operação termina com mais de 80 presos e 47 armas apreendidas na zona rural do ES
Operação termina com mais de 80 presos e 47 armas apreendidas na zona rural do ES Crédito: Divulgação/Sesp
Ainda de acordo com a Sesp, a ação da Polícia Militar no interior atuou com ênfase na prevenção, baseada na filosofia do policiamento comunitário, realizando visitas tranquilizadoras às propriedades rurais, orientando os moradores sobre as possibilidades de denúncias anônimas por meio do Disque-Denúncia.
A operação também estimulou a criação de grupos de comunicação, por meio de redes sociais, para o compartilhamento de informações úteis à comunidade e disponibilizando outros canais de comunicação com a PM e demais órgãos.
Operação termina com mais de 80 presos e 47 armas apreendidas na zona rural do ES
Operação termina com mais de 80 presos e 47 armas apreendidas na zona rural do ES Crédito: Divulgação/Sesp
Com informações do G1/ES

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