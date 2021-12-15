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Organização criminosa

Suspeito de integrar quadrilha para furtar gado é preso no ES

Segundo investigações, homem era quem identificava fazendas para que a quadrilha cometesse o crime e depois negociava os bovinos furtados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2021 às 08:48

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 08:48

Um homem de 24 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furto de gado, foi preso em Pinheiros, no Norte do Estado, durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar na manhã de terça-feira (14). Segundo a PM, o indivíduo havia fugido de uma ação policial que ocorreu em novembro. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.
Segundo o delegado Eduardo Mota, responsável pelas investigações, da Delegacia de Pinheiros, o suspeito era quem identificava as fazendas que seriam alvo dos crimes e também negociava a venda dos bovinos.
“Após a fuga, realizamos diligências e cumprimos o mandado de prisão preventiva nesta terça-feira. As investigações revelam que ele é responsável por levantar informações das fazendas que foram alvo da quadrilha e, posteriormente, negociar os bovinos furtados”, ressalta o delegado.
Delegacia de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo
Delegacia de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Em novembro, quando o suspeito havia conseguido fugir, outras duas pessoas foram presas em flagrante por furto de gado na zona rural de Pinheiros. De acordo com a polícia, a Delegacia de Pinheiros dará continuidade às investigações, com o objetivo de coletar mais informações sobre os outros integrantes da organização criminosa.

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