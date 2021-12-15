Suspeito de integrar quadrilha para furtar gado é preso no ES

Um homem de 24 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furto de gado, foi preso em Pinheiros, no Norte do Estado, durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar na manhã de terça-feira (14). Segundo a PM, o indivíduo havia fugido de uma ação policial que ocorreu em novembro. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.
Segundo o delegado Eduardo Mota, responsável pelas investigações, da Delegacia de Pinheiros, o suspeito era quem identificava as fazendas que seriam alvo dos crimes e também negociava a venda dos bovinos.
“Após a fuga, realizamos diligências e cumprimos o mandado de prisão preventiva nesta terça-feira. As investigações revelam que ele é responsável por levantar informações das fazendas que foram alvo da quadrilha e, posteriormente, negociar os bovinos furtados”, ressalta o delegado.
Em novembro, quando o suspeito havia conseguido fugir, outras duas pessoas foram presas em flagrante por furto de gado na zona rural de Pinheiros. De acordo com a polícia, a Delegacia de Pinheiros dará continuidade às investigações, com o objetivo de coletar mais informações sobre os outros integrantes da organização criminosa.