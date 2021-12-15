Suspeito de integrar quadrilha para furtar gado é preso no ES

Segundo o delegado Eduardo Mota, responsável pelas investigações, da Delegacia de Pinheiros, o suspeito era quem identificava as fazendas que seriam alvo dos crimes e também negociava a venda dos bovinos.

“Após a fuga, realizamos diligências e cumprimos o mandado de prisão preventiva nesta terça-feira. As investigações revelam que ele é responsável por levantar informações das fazendas que foram alvo da quadrilha e, posteriormente, negociar os bovinos furtados”, ressalta o delegado.

Delegacia de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Polícia Civil