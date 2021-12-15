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Vila Merlo

Homem é esfaqueado após briga em bar de Cariacica

Ele estava bebendo com os amigos, quando o agressor começou uma discussão. Já do lado de fora do bar, a vítima foi atingida com duas facadas na barriga

Publicado em 

15 dez 2021 às 12:05

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 12:05

Homem é esfaqueado após briga em bar de Cariacica
Homem é esfaqueado após briga em bar de Cariacica Crédito: Reprodução
Um homem de 40 anos foi esfaqueado após uma briga em um bar no bairro Vila Merlo, em Cariacica, na Grande Vitória, na noite desta terça-feira (14).
Segundo testemunhas, a vítima estava bebendo com amigos quando o agressor chegou e começou a discutir com ele dentro do bar.
Os dois seguiram discutindo para o lado de fora. Já no meio da rua, o agressor sacou uma faca e deu dois golpes na direção da barriga da vítima.
A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, chegaram ao local para prestar socorro e encontraram o homem caído no chão.
Policiais que atenderam a ocorrência contaram que a vítima disse não saber o motivo das agressões.
O homem foi levado pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
Com informações do G1/ES

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