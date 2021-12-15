Homem é esfaqueado após briga em bar de Cariacica Crédito: Reprodução

Um homem de 40 anos foi esfaqueado após uma briga em um bar no bairro Vila Merlo, em Cariacica , na Grande Vitória, na noite desta terça-feira (14).

Segundo testemunhas, a vítima estava bebendo com amigos quando o agressor chegou e começou a discutir com ele dentro do bar.

Os dois seguiram discutindo para o lado de fora. Já no meio da rua, o agressor sacou uma faca e deu dois golpes na direção da barriga da vítima.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, chegaram ao local para prestar socorro e encontraram o homem caído no chão.

Policiais que atenderam a ocorrência contaram que a vítima disse não saber o motivo das agressões.

O homem foi levado pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.