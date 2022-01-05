Vídeo: moradores do Centro de Vitória registram tiroteio e PM é acionada

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Acionada para atender a ocorrência, a corporação informou que militares realizaram patrulhamento preventivo na região, mas ninguém abordou a equipe ou passou qualquer informação a respeito do fato. "O patrulhamento foi reforçado na área, mas nada foi constatado pelos policiais", disse, em nota.

Ainda de acordo com a PM, também houve denúncia de disparo de arma de fogo no Centro de Vitória durante a madrugada, mas nada foi constatado pelas equipes policiais que estiveram no local.