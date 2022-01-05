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Durante a madrugada

Vídeo: moradores do Centro de Vitória registram tiroteio e PM é acionada

Imagens foram registradas na madrugada desta quarta-feira (5). Segundo a PM, houve denúncia de disparos no bairro Forte São João e também no Centro
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 jan 2022 às 14:00

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 14:00

Moradores do Centro de Vitória acordaram assustados com o barulho de tiroteio na madrugada desta quarta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, os tiros foram disparados no bairro Forte São João.
Acionada para atender a ocorrência, a corporação informou que militares realizaram patrulhamento preventivo na região, mas ninguém abordou a equipe ou passou qualquer informação a respeito do fato. "O patrulhamento foi reforçado na área, mas nada foi constatado pelos policiais", disse, em nota.
Ainda de acordo com a PM, também houve denúncia de disparo de arma de fogo no Centro de Vitória durante a madrugada, mas nada foi constatado pelas equipes policiais que estiveram no local.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que não foi entregue na Delegacia Regional de Vitória nenhuma ocorrência com essas características.

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