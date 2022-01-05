Cadeirante é resgatada em estado grave sobre telhado de casa em Nova Venécia

Em nota, os Bombeiros informaram que tiveram dificuldade para acessar o local e precisou utilizar um caminhão de combate a incêndio para o socorro. Segundo a corporação, "a equipe chegou ao local e fez o trabalho de resgate, tentando a todo momento verbalizar com a vítima, que não respondia, mas também não apresentava aparentes lesões graves, sendo apenas hematomas no rosto. Pessoas que estavam no local foram questionadas sobre os possíveis motivos da queda e das lesões, mas disseram não saber. A mulher foi transportada a uma unidade de saúde e a Polícia Militar informada. Ninguém confirmou possíveis agressões no momento do atendimento."