Mulher é baleada com três tiros na frente de casa em Vila Velha

Uma mulher foi baleada com três tiros na frente da casa dela na noite desta terça-feira (4), no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha. De acordo com o boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil, a vítima estava na companhia dos dois filhos quando um carro passou pela rua e os ocupantes atiraram contra as pessoas que bebiam no local.
No boletim consta que a mulher relatou aos policiais que ela não seria o alvo dos disparos, já que não tem problemas com ninguém. Os dois filhos da vítima também foram questionados pelos policiais. Um deles contou que, em frente à casa onde moram, funciona um ponto de venda de drogas, mas que a família dele não tem envolvimento com o tráfico.
O garoto também falou aos policiais que, na rua, estavam várias pessoas que possuem envolvimento com o tráfico de drogas da região, e que eles podem ter sido os alvos dos disparos.
POLÍCIA ACIONADA
A Polícia Militar informou que foi acionada já na madrugada desta quarta-feira (5) para ir a um hospital particular de Coqueiral de Itaparica, também em Vila Velha, para onde a mulher foi levada.
A nota da PM descreve que um homem relatou aos militares que estava sentado com sua mãe quando um carro passou e os ocupantes atiraram. A mulher foi socorrida por vizinhos e levada ao hospital.
A Polícia Civil, por sua vez, informa que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.