Casal é preso suspeito de ameaçar e agredir PMs durante festa em Vila Velha

A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

TV Gazeta, a PM foi chamada por moradores de um prédio onde ocorria uma festa no salão de festas do local. Os envolvidos não tiveram os nomes repassados. Um casal foi preso após ameaçar e agredir policiais militares na Praia de Itaparica, Vila Velha Grande Vitória , na noite desta terça-feira (4). Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da, a PM foi chamada por moradores de um prédio onde ocorria uma festa no salão de festas do local. Os envolvidos não tiveram os nomes repassados.

Os condôminos reclamaram que a conversa alta no salão estava incomodando. Os policiais foram até o prédio, mas o casal, que oferecia a festa, ficou revoltado. Conforme apuração da reportagem, o homem teria ido ao apartamento, pegou uma faca e fez ameaças aos militares, enquanto a mulher teria dado tapas em um sargento da corporação.

O homem, segundo os policiais, estava com sinais de embriaguez, e eles tiveram que convencê-lo a soltar a faca. Ele queria voltar para o apartamento normalmente, mas os militares explicaram que o casal teria que ir para a delegacia por conta da agressão e a ameaça contra a guarnição.

POLICIAL CIVIL ENVOLVIDA

Os policiais contaram à reportagem da TV Gazeta que uma policial civil que mora no prédio e estava na festa foi para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, na condição de testemunha, e tentou interferir no trabalho dos policiais. Ela teria pedido para que os militares deixassem "tudo para lá" e não levassem o casal para a delegacia.

Diante disso, os policiais pediram para que a Polícia Civil avaliasse a conduta da policial.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Também por nota, a Polícia Civil informou que o delegado plantonista entendeu que, como as versões dadas pelos detidos estavam totalmente controversas, o caso necessitaria de maior apuração. Os militares ouvidos e os demais envolvidos foram liberados.

A PC evidenciou que a Polícia Militar não reacionou a policial civil como testemunha, o que a impossibilitou de prestar depoimento. Ainda de acordo com a PC, como o caso envolve três corporações, sendo um soldado da PM que atendeu a ocorrência, a policial civil e um policial penal, o caso será encaminhado às corregedorias de cada instituição.