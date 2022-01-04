Três pessoas são baleadas no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica

O adolescente de 16 anos e o homem foram socorridos pelo Samu na manhã desta terça-feira (4)

Em um vídeo que circula na internet, dá para ver dois rapazes caídos no chão e sendo acudidos. Um está de camiseta vermelha, em uma área de grama; e o outro aparece de bruços, com parte das costas ensanguentada. No local, moradores disseram terem ouvido muitos tiros.