Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perto de campo de futebol

Três pessoas são baleadas no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica

Dois adolescentes e um homem ficaram feridos após os disparos registrados no final da manhã desta terça-feira (4). Segundo a PM, ataque teria ligação com o tráfico de drogas
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 jan 2022 às 17:09

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 17:09

O adolescente de 16 anos e o homem foram socorridos pelo Samu na manhã desta terça-feira (4)
O adolescente de 16 anos e o homem foram socorridos pelo Samu na manhã desta terça-feira (4) Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Três pessoas — incluindo dois adolescentes, de 15 e 16 anos — ficaram feridas após serem atingidas por disparos de arma de fogo no final da manhã desta terça-feira (4). Os tiros ocorreram perto de um campo de futebol do bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica.
Em um vídeo que circula na internet, dá para ver dois rapazes caídos no chão e sendo acudidos. Um está de camiseta vermelha, em uma área de grama; e o outro aparece de bruços, com parte das costas ensanguentada. No local, moradores disseram terem ouvido muitos tiros.
De acordo com apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, com a Polícia Militar, o ataque teria relação com a disputa por pontos de venda de drogas em Nova Rosa da Penha I. Segundo testemunhas, os bandidos passaram atirando, a bordo de uma moto.
O adolescente de 15 anos foi socorrido por parentes e levado para o Pronto Atendimento (PA) do bairro. Já as outras duas vítimas foram levadas de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O nome e o estado de saúde dos feridos não foram divulgados.
Em nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o final da tarde desta terça-feira, nenhum suspeito havia sido detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirmou.

Veja Também

Homem é preso após agredir mulher e ameaçá-la com facas na Serra

Motorista é preso com mais de 20 kg de maconha após perseguição em Vila Velha

Suspeito de participar de tiroteio é preso pela Guarda de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil tráfico de drogas Polícia Militar Bairro Nova Rosa da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados