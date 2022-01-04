Três pessoas são baleadas no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica

Três pessoas — incluindo dois adolescentes, de 15 e 16 anos — ficaram feridas após serem atingidas por disparos de arma de fogo no final da manhã desta terça-feira (4). Os tiros ocorreram perto de um campo de futebol do bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica.
Em um vídeo que circula na internet, dá para ver dois rapazes caídos no chão e sendo acudidos. Um está de camiseta vermelha, em uma área de grama; e o outro aparece de bruços, com parte das costas ensanguentada. No local, moradores disseram terem ouvido muitos tiros.
De acordo com apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, com a Polícia Militar, o ataque teria relação com a disputa por pontos de venda de drogas em Nova Rosa da Penha I. Segundo testemunhas, os bandidos passaram atirando, a bordo de uma moto.
O adolescente de 15 anos foi socorrido por parentes e levado para o Pronto Atendimento (PA) do bairro. Já as outras duas vítimas foram levadas de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O nome e o estado de saúde dos feridos não foram divulgados.
Em nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o final da tarde desta terça-feira, nenhum suspeito havia sido detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirmou.