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Em Jacaraípe

Homem é preso após agredir mulher e ameaçá-la com facas na Serra

A motivação para as agressões teria sido ciúmes, pois a mulher teria dançado com outro homem durante uma festa; ele também ameaçou a enteada dele, que tem 17 anos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 jan 2022 às 13:37

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 13:37

DML
O homem foi preso e levado para o DML, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher de 34 anos foi agredida pelo companheiro durante uma festa na região de Jacaraípe, na Serra, na noite desta segunda-feira (3). O açougueiro Juraci Pereira dos Santos, de 38 anos, ainda ameaçou a mulher e também a enteada dele, de 17 anos, com duas facas. Ele foi preso pela Polícia Militar. Já nesta terça-feira (4), o homem foi liberado pela Justiça, mediante o pagamento de fiança, arbitrada em R$ 2 mil.
A mãe da vítima, de 64 anos, contou à reportagem da TV Gazeta que ela se machucou tentando defender a filha. A idosa, que não quis se identificar, falou que a motivação para as agressões teria sido ciúmes, porque a vítima teria dançado com outro homem na festa.
A mulher, que é dona de casa, contou que Juraci quebrou televisão, o guarda-roupas e vários outros móveis da casa. Ele fugiu quando ela ameaçou chamar a polícia, mas voltou logo depois e continuou com as ameaças. Ele foi preso por uma viatura da Polícia Militar, que passava pelo local no momento em que ele estava na casa.
A mãe da vítima contou que Juraci é agressivo e que constantemente bate na mulher e na enteada depois de beber, além de tentar se relacionar com a adolescente.

O OUTRO LADO

O advogado Leonardo da Rocha, que faz a defesa de Juraci Pereira dos Santos Junior, afirma que os fatos apontados sobre seu cliente não são verdadeiros. Segundo ele, Juraci é casado com a vítima há 10 anos, tendo como fruto desse relacionamento uma filha de 9 anos, além de três filhos de outro relacionamento que moram com o casal. Durante o período de casados, o suspeito não teria agredido a vítima anteriormente, tendo sido este caso um fato isolado.
"A esposa nunca havia relatado qualquer 'assédio' feito pelo marido à enteada. Essa informação sequer consta no depoimento da vítima perante a autoridade policial", disse o advogado.
O advogado afirmou ainda que seu cliente tem desavenças com a sogra e que as acusações contra ele teriam sido motivadas por vingança. "Nesta tarde, inclusive, foi concedida liberdade provisória ao senhor Juraci, mediante aplicação de algumas medidas cautelares diversas da prisão até a apuração efetiva dos fatos", finalizou.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

05/01/2022 - 4:54
Após a publicação desta matéria, o advogado de defesa do açougueiro Juraci Pereira dos Santos se manifestou sobre o assunto. Além disso, a TV Gazeta apurou que o suspeito já se encontra em liberdade. O texto foi atualizado.

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