Homem é encontrado morto às margens de estrada em Baixo Guandu

Um homem foi encontrado morto a tiros às margens da rodovia ES 446, em Sapucaia, no município de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (4). De acordo com a Polícia Militar, familiares da vítima relataram que ele saiu de casa na segunda-feira (3) e não havia retornado desde então.
A PM detalhou que foi acionada por pessoas que disseram terem visto um homem deitado na estrada e que poderia estar bêbado. Uma equipe foi até o local e constatou que o homem estava morto e a ocorrência tratava-se de um homicídio por arma de fogo. A Polícia Civil foi acionada para a remoção do cadáver.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, os familiares da vítima, que não teve o nome revelado, disseram que ele saiu de casa de carro por volta das 21h30 da segunda-feira (3) após receber uma ligação. O veículo dele não foi encontrado.