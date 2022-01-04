Jovem depreda escola, briga com policiais e acaba preso em Vila Velha
Um jovem de 21 anos invadiu a EEEFM Agenor de Souza, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite desta segunda-feira (3) e acabou preso. O indivíduo depredou a unidade, reagiu à prisão e terminou detido na delegacia do município. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o homem é usuário de drogas e foi autuado por furto.
As guarnições da Polícia Militar se dirigiram à escola após serem informadas que um homem estava quebrando grades e outros objetos no interior do local. Ainda no lado de fora, os militares ouviram diversos barulhos de itens sendo quebrando.
Após a chegada da diretora da escola, os policiais entraram na unidade e encontraram, em uma das salas, um suspeito de 21 anos. Consta no Boletim Unificado que o indivíduo estava bastante agressivo e reagiu à prisão, entrando em luta corporal com os militares.
Segundo a Polícia Militar, foi necessário o uso moderado da força para cessar a agressão contra os policiais, causando uma pequena lesão superficial na cabeça do suspeito.
DANOS NA ESCOLA
O indivíduo cortou fios de energia da escola e depredou ventiladores, danificou suporte para lâmpada, portas de alumínio do banheiro báscula de vidro da cantina, além de ter separado formas de alumínio e o forno elétrico. O jovem disse aos militares que os itens seriam vendidos posteriormente.
A diretora da escola informou às guarnições que o suspeito teria entrado no local também no sábado (1º) , danificado alguns objetos, e ainda tentado invadir a unidade dias antes, quando foi abordado por um vigilante.
O suspeito foi encaminhado até o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e, após ser liberado pelo médico, acabou levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Por nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de furto e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).