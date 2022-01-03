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Região Serrana

Suspeito é preso por furtar R$ 9 mil em fios de cobre no ES

Populares informaram à Polícia Militar que uma pessoa estava na rodoviária do Centro de Venda Nova do Imigrante em posse de seis rolos de fios de cobre
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 jan 2022 às 19:33

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 19:33

Um homem foi preso na noite do último sábado (1º) suspeito de furtar R$ 9 mil em fios de cobre em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo tinha a intenção de vender o material pelo valor de R$ 200 de maneira ilícita.
Populares informaram à PM que uma pessoa estava na rodoviária, no Centro da cidade, em posse de seis rolos de fios de cobre. No local, os militares fizeram contato com o portador dos fios. Ao ser questionado, o homem disse que havia ganhado em troca de serviços de polimento de carro, em Vitória. Contudo, não tinha nota fiscal dos produtos.
Segundo a polícia, o indivíduo agiu de forma ríspida e, quando foi solicitado que ele acompanhasse a equipe até a delegacia para dar esclarecimentos, o homem negou e desobedeceu à ordem policial, resistindo à prisão. “Durante o trajeto para a Delegacia Regional de Venda Nova, o indivíduo chutou várias vezes o cofre da viatura e, na delegacia, proferiu palavras de baixo calão contra os militares”, comunicou.
A PM entrou em contato com um vendedor dos fios que informou que, pela quantidade da carga, o valor aproximado seria de R$ 9 mil. Além disso, também disse que, conforme a embalagem, os fios teriam sido vendidos para um posto de gasolina de combustível do município de Castelo.
Para a polícia, o gerente do posto contou que o estabelecimento havia sofrido um furto durante a madrugada, e eram exatamente os fios que tinham sido levados. O gerente se comprometeu a comparecer na delegacia com as notas fiscais.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de furto, não recolheu fiança e foi encaminhado ao sistema prisional.

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