Suspeito é preso por furtar R$ 9 mil em fios de cobre no ES

Segundo a polícia, o indivíduo agiu de forma ríspida e, quando foi solicitado que ele acompanhasse a equipe até a delegacia para dar esclarecimentos, o homem negou e desobedeceu à ordem policial, resistindo à prisão. “Durante o trajeto para a Delegacia Regional de Venda Nova, o indivíduo chutou várias vezes o cofre da viatura e, na delegacia, proferiu palavras de baixo calão contra os militares”, comunicou.