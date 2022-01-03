Suspeito é preso por furtar R$ 9 mil em fios de cobre no ES

Um homem foi preso na noite do último sábado (1º) suspeito de furtar R$ 9 mil em fios de cobre em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo tinha a intenção de vender o material pelo valor de R$ 200 de maneira ilícita.
Populares informaram à PM que uma pessoa estava na rodoviária, no Centro da cidade, em posse de seis rolos de fios de cobre. No local, os militares fizeram contato com o portador dos fios. Ao ser questionado, o homem disse que havia ganhado em troca de serviços de polimento de carro, em Vitória. Contudo, não tinha nota fiscal dos produtos.
Segundo a polícia, o indivíduo agiu de forma ríspida e, quando foi solicitado que ele acompanhasse a equipe até a delegacia para dar esclarecimentos, o homem negou e desobedeceu à ordem policial, resistindo à prisão. “Durante o trajeto para a Delegacia Regional de Venda Nova, o indivíduo chutou várias vezes o cofre da viatura e, na delegacia, proferiu palavras de baixo calão contra os militares”, comunicou.
A PM entrou em contato com um vendedor dos fios que informou que, pela quantidade da carga, o valor aproximado seria de R$ 9 mil. Além disso, também disse que, conforme a embalagem, os fios teriam sido vendidos para um posto de gasolina de combustível do município de Castelo.
Para a polícia, o gerente do posto contou que o estabelecimento havia sofrido um furto durante a madrugada, e eram exatamente os fios que tinham sido levados. O gerente se comprometeu a comparecer na delegacia com as notas fiscais.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de furto, não recolheu fiança e foi encaminhado ao sistema prisional.