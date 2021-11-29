Morre homem atingido por pneu de carreta em Venda Nova do Imigrante

Um homem de 58 anos morreu após ser atingido pelo pneu de uma carreta às margens da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (29). Ataídes Pereira da Silva, conhecido como Jair, chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu.
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Segundo o sobrinho de Ataídes, João Paulo da Silva Brandão, seu tio seria transferido de helicóptero para uma unidade em Vitória, mas acabou morrendo antes disso. “Ele estava indo trabalhar como servente de pedreiro no momento do acidente”, afirmou.
O acidente aconteceu após o pneu se desprender da carreta. Segundo João Paulo, Ataídes foi atingido no peito e na lateral da cabeça. "Ele era um homem trabalhador que vai fazer falta para a família”, declarou.
O velório de Ataídes Pereira da Silva está marcado para começar às 18h desta segunda-feira (29), na localidade de São João de Viçosa — onde o homem será sepultado, às 10h desta terça-feira (29).