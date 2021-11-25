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Vandalismo

Bandidos destroem túmulos e furtam cemitério de Venda Nova do Imigrante

Vários túmulos ficaram destruídos e objetos de cobre e de bronze — como crucifixos e molduras de fotos — foram furtados do local. Ação criminosa foi percebida nesta quinta-feira (25)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 nov 2021 às 19:17

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 19:17

Furtos e vandalismos são registrados em cemitério de Venda Nova do Imigrante
Túmulos foram destruídos em cemitério na localidade de São João de Viçosa, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Reprodução/ redes sociais
Um cemitério na localidade de São João de Viçosa, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, foi alvo de furtos e vandalismo. Lápides foram destruídas, e objetos de cobre e de bronze — como crucifixos e molduras de fotos — foram levados. Os crimes foram percebidos somente na manhã desta quinta-feira (25), quando um morador da comunidade foi visitar o local.
A Associação de Moradores de São João de Viçosa é responsável pela administração do cemitério. O presidente da entidade, Márcio Galavote, disse que houve muita depredação no local. “Todos os túmulos foram destruídos, sem nenhuma exceção”, ressaltou.
O cemitério fica localizado na cidade de São João de Viçosa, em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo.
Objetos de bronze que ficaram nos tútmulos foram levados por criminosos Crédito: Reprodução/redes sociais
Segundo Galavote, tudo indica que os criminosos estavam interessados nos objetos de cobre e de bronze — presentes em molduras das fotos dos entes queridos nos túmulos. “Sentimos uma insegurança enorme aqui diante desse vandalismo. Sem contar a falta de respeito dessas pessoas que cometeram esses atos”, contou.
Revoltados, moradores da região compartilharam, nas redes sociais, fotos que mostram a destruição no local. É possível observar que diversos túmulos ficaram arruinados, sem porta-retratos e fotografias das pessoas sepultadas. Além disso, há lápides quebradas e com partes soltas.

Furtos e vandalismos são registrados em cemitério de Venda Nova do Imigrante

O presidente da Associação de Moradores disse que a Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência sobre os crimes. Segundo ele, imagens das câmeras de segurança da região  podem ajudar na localização dos suspeitos. “Temos a esperança de que a polícia possa descobrir algo”, finalizou Galavote.
Segundo a Polícia Militar, em nota, o solicitante relatou aos militares que, ao chegar para prestar homenagem a seus entes queridos enterrados no cemitério, se deparou com as covas reviradas e percebeu que peças de bronze, como cruz, molduras e puxadores, haviam sido furtadas.
A PM informou que o fato teria ocorrido na noite da última segunda-feira (22), quando populares teriam visto indivíduos com lanternas no interior do cemitério. Contudo, nenhum suspeito foi encontrado no momento do acionamento.

Atualização

26/11/2021 - 6:47
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar respondeu à demanda feita pela reportagem e passou informações sobre o atendimento à ocorrência. O texto foi atualizado.

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