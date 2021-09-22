Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lei aprovada

Ipê vira árvore símbolo de Venda Nova do Imigrante, no ES

Legislação também define o dia 21 de agosto para homenagear o ipê, entre outras medidas. Prefeitura pretende plantar mais 3 mil novas mudas até 2024 e criar um bosque

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 18:32

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 set 2021 às 18:32
Ipê vira árvore símbolo de Venda Nova do Imigrante
Ipê vira árvore símbolo de Venda Nova do Imigrante Crédito: Montagem| A Gazeta
O ipê agora é a árvore símbolo de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, graças a um projeto de lei — de autoria da prefeitura — que foi aprovado pela Câmara Municipal nesta terça-feira (21), Dia da Árvore.
As árvores que embelezam os canteiros no Centro de Venda Nova durante a florada — de julho a setembro — ganharam uma data no calendário do município para serem homenageadas: dia 21 de agosto. Além disso, foi criado o programa “Venda Nova do Imigrante - Cidade dos Ipês”.
Segundo a prefeitura, o objetivo do projeto é estimular a arborização urbana do município, o plantio de ipês, realizar doação de mudas e priorizar o uso da espécie em projetos paisagísticos da cidade. 
O secretário Municipal de Meio Ambiente, Maxuel Bestete, ressalta que a pasta realizou os estudos necessários para implantação do projeto. "Essas árvores têm grande resistência a intempéries e pragas, além de possuírem sistema radicular pouco agressivo que permite serem plantadas nas calçadas ou zonas rurais”, explica. 
A lei proíbe o corte de ipês em todo o município, exceto em casos de extrema necessidade pública e em situações que possam oferecer riscos à saúde humana e ao patrimônio público ou privado.
O prefeito, João Paulo Mineti, declarou que o ipê reúne as três vertentes da beleza vendanovense: natural, histórica e cultural.  “Venda Nova ficará ainda mais bonita e arborizada com esse projeto. Nossa meta é plantar mais 3 mil novas mudas de ipês até 2024 e também criar um bosque, onde moradores e turistas poderão vivenciar uma experiência diferenciada durante o período da florada”. 
A prefeitura ainda destaca que a árvore — nativa da Mata Atlântica e da região das montanhas capixabas — foi utilizada na estrutura e em partes fundamentais das casas dos primeiros imigrantes italianos que chegaram à região. 

Veja Também

Por que as estações do ano têm dia e hora para começar?

Fotojornalismo: ipês floridos chamam atenção pelas ruas de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Venda Nova do Imigrante Turismo Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados