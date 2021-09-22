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Curiosidade

Por que as estações do ano têm dia e hora para começar?

Na astronomia, as estações do ano são definidas a partir de posições específicas que a Terra alcança em seu movimento ao redor do Sol

Publicado em 

22 set 2021 às 09:21

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 09:21

O Bosque das Cerejeiras, em Pedra Azul, atrai até 2 mil turistas por fim de semana. Árvores exóticas ficam floridas só no inverno, entre julho e agosto, todos os anos no Espírito Santo
O Bosque das Cerejeiras, em Pedra Azul. As árvores ficam floridas no inverno, entre julho e agosto, todos os anos no Estado Crédito: Pedra Azul Ecologia/Divulgação
O inverno vai embora e a primavera está chegando. Mas como essas mudanças acontecem? Segundo o Climatempo, a mudança de estação é um fenômeno astronômico, proporcionado pelos movimentos da Terra. Neste ano de 2021, a primavera se inicia nesta quarta-feira (22), às 16h21. Para entender melhor o motivo de as estações terem dia e hora certa para começar e acabar, é importante compreender os movimentos realizados pela Terra. 

ESTAÇÕES DO ANO

Na astronomia, as estações do ano são definidas a partir de posições específicas que a Terra alcança em seu movimento ao redor do Sol. "A data de início da primavera ocorre quando temos a mesma quantidade de luz solar nos dois hemisférios - Norte e Sul -, além de o dia e a noite terem a mesma duração, configurando o que chamam de equinócio", explicou o Climatempo, em sua página na internet.
Além disso, existem outros dois pontos importantes conhecidos como solstícios. "Esse fenômeno acontece duas vezes durante o ano - no início da primavera e no início do outono. Já quando o dia é o mais longo do ano - e a noite mais curta -,  temos o início do verão. Do contrário, temos o começo do inverno".

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POR QUE AS ESTAÇÕES TÊM HORA PARA COMEÇAR?

Quanto ao horário, ele tem relação com o tempo que a Terra leva para completar uma volta em torno do Sol. Diferente do que se imagina, o percurso total leva um pouco mais 365 dias.
"São cerca de 365 dias, 5 horas e 45 minutos. Justamente por conta dessa diferença que as estações do ano também sofrem alterações de um ano para o outro. Os astrônomos conseguem definir, por meio de cálculos matemáticos, o horário exato de todas as próximas viradas de estações", finalizou o instituto.

PREVISÃO DO TEMPO 

No dia em que termina o inverno e começa a primavera, o tempo é de muita instabilidade no Espírito Santo. Os fortes ventos que atingiram o Estado na noite desta terça (21) continuam na manhã desta quarta (22). E a previsão é de que o tempo siga fechado e acompanhado de chuva ao longo do dia.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o avanço de um sistema frontal provoca um aumento da instabilidade no Espírito Santo. “Há previsão de chuvisco ou chuva fraca nesta quarta-feira em todo o Estado ao longo do dia. As temperaturas máximas terão declínio acentuado e os ventos ganham força, com possibilidade de rajadas em alguns trechos do território capixaba”, destacou. Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira (22).
Com informações do Climatempo

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