Por que as estações do ano têm dia e hora para começar?

O Bosque das Cerejeiras, em Pedra Azul. As árvores ficam floridas no inverno, entre julho e agosto, todos os anos no Estado

Quanto ao horário, ele tem relação com o tempo que a Terra leva para completar uma volta em torno do Sol. Diferente do que se imagina, o percurso total leva um pouco mais 365 dias.

"São cerca de 365 dias, 5 horas e 45 minutos. Justamente por conta dessa diferença que as estações do ano também sofrem alterações de um ano para o outro. Os astrônomos conseguem definir, por meio de cálculos matemáticos, o horário exato de todas as próximas viradas de estações", finalizou o instituto.

No dia em que termina o inverno e começa a primavera, o tempo é de muita instabilidade no Espírito Santo. Os fortes ventos que atingiram o Estado na noite desta terça (21) continuam na manhã desta quarta (22). E a previsão é de que o tempo siga fechado e acompanhado de chuva ao longo do dia.