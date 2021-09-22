Primavera começa com chuva e ventos fortes no Espírito Santo

No dia em que termina o inverno e começa a primavera, o tempo é de muita instabilidade no Espírito Santo. Os fortes ventos que atingiram o Estado na noite desta terça (21) continuam na manhã desta quarta (22). E a previsão é de que o tempo siga fechado e acompanhado de chuva ao longo do dia.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o avanço de um sistema frontal provoca um aumento da instabilidade no Espírito Santo. “Há previsão de chuvisco ou chuva fraca nesta quarta-feira em todo o Estado ao longo do dia. As temperaturas máximas terão declínio acentuado e os ventos ganham força, com possibilidade de rajadas em alguns trechos do território capixaba”, destacou.
Confira a previsão desta quarta-feira (22) por região:
- Na Grande Vitória, muitas nuvens e possibilidade de chuvisco/chuva fraca ao longo do dia. Vento moderado no litoral, com possibilidade de algumas rajadas. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C.
- Na Região Sul, muitas nuvens e possibilidade de chuvisco/chuva fraca ao longo do dia. Vento moderado no litoral, com possibilidade de algumas rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.
Primavera começa com chuva e vento no ES
- Na Região Serrana, muitas nuvens e possibilidade de chuvisco/chuva fraca ao longo do dia. Vento moderado, com possibilidade de algumas rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 26 °C.
- Na Região Norte, muitas nuvens e possibilidade de chuvisco/chuva fraca ao longo do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.
- Na Região Noroeste, muitas nuvens e possibilidade de chuvisco/chuva fraca ao longo do dia. Vento moderado, com possibilidade de algumas rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.
- Na Região Nordeste, muitas nuvens e possibilidade de chuvisco/chuva fraca ao longo do dia. Vento moderado no litoral, com possibilidade de algumas rajadas. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.