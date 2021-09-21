Vendaval derruba árvores, poste e deixa moradores sem luz em Cachoeiro

Vendaval derruba palmeira em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta

Um vendaval registrado no início da noite desta terça-feira (21) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, provocou quedas de poste e de árvores e o telhado de uma casa desabou. Foram registradas ao menos quatro ocorrências, de acordo com a Defesa Civil do município:

No bairro IBC uma palmeira sobre a rede elétrica. Uma equipe da EDP, concessionária de energia, esteve no local e resolveu a situação;



No bairro Coronel Borges também foi registrada queda de árvore;



No bairro Alto União o telhado de uma casa desabou. A Defesa Civil foi ao local e detectou que não houve feridos. Nesta quarta-feira (22), o órgão retornará à residência para atender a família;



No bairro Baiminas houve queda de um poste e de uma árvore. Não houve feridos.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Elio Carlos da Silva Miranda, o órgão esteve no bairro IBC, acompanhado de uma equipe da concessionária EDP, para realizar o corte da palmeira. “Com a força do vento, ela caiu e tombou sobre a rede elétrica, deixando parte do bairro sem energia”, explicou.

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Miranda disse que a Defesa Civil de Cachoeiro também foi informada sobre a queda do poste e da árvore no bairro Baiminas, no ponto conhecido como "curva do caixão". Segundo ele, a rua onde houve o registro da ocorrência chegou a ser fechada e a EDP também foi acionada para o local.

A Defesa Civil também informou que os ventos registrados nesta terça-feira (21) passaram dos 60km/h no município. Para esta quarta (22) há previsão de ventos ainda mais fortes, alcançando entre 60 e 75km/h, o que chama a atenção já que Cachoeiro conta com muitas árvores.

De acordo com a EDP, em razão de fortes ventos que atingem Cachoeiro de Itapemirim, foram registradas ocorrências pontuais de falta de energia devido à projeção de galhos, telhas e objetos na rede elétrica. A concessionária informou que suas equipes já foram reforçadas e estiveram em campo para reparar a rede elétrica e restabelecer a energia.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira , um alerta de perigo potencial para vendaval em 19 municípios do Espírito Santo. O aviso já está em vigência e é válido até as 10h desta quarta-feira (22).

VENTANIA CHAMA A ATENÇÃO NA GRANDE VITÓRIA