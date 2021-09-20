A transição entre o fim do inverno e o início da primavera no Espírito Santo, até quarta-feira (22), deve ser marcada por instabilidade no tempo, com ventos e queda nas temperaturas, além de chuva fraca — que deve ser registrada nesta terça-feira (21), último dia da estação mais fria do ano. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
O Incaper informou que, com a chegada da estação das flores, a instabilidade deve tomar conta de todo o território capixaba na quarta-feira, quando há previsão de queda das temperaturas. A tendência entre terça e quinta-feira, segundo o instituto, é de que haja presença de nuvens.
Primavera deve começar com queda na temperatura e chuva fraca no ES
De acordo com a previsão do Incaper, na terça-feira a temperatura na Grande Vitória deve variar entre 21 °C e 33 °C e, na Região Sul, a máxima pode chegar a 37 °C. Já na quarta-feira, a temperatura na Região Metropolitana não deve ultrapassar os 28 °C e o Norte deve registrar de 23 °C a 31 °C. Veja a previsão até quinta-feira (23):
- Terça-feira (21): O tempo segue quente e ensolarado em todo o Espírito Santo até o final do dia. No começo da noite, o avanço de uma frente fria pelo litoral provoca um aumento de nuvens, com possibilidade de chuvisco/chuva fraca na Região Sul e nos trechos sul e oeste da Região Serrana.
- Quarta-feira (22): No primeiro dia da Primavera, o avanço de um sistema frontal provoca um aumento da instabilidade no Espírito Santo. Há previsão de chuvisco/chuva fraca na quarta-feira em todo o Estado ao longo do dia. As temperaturas vão cair.
- Quinta-feira (23): Tempo instável no Espírito Santo. Previsão de chuvisco/chuva fraca em toda a metade sul do Estado, inclusive na Grande Vitória, e na região Nordeste. Muitas nuvens nas demais áreas, sem chance de chuva.
ALERTA DA MARINHA
A Marinha do Brasil emitiu um alerta, nesta segunda-feira (20), para ventos com intensidade de até 75 km/h e ondas que podem chegar a 5 metros de altura na faixa litorânea do Espírito Santo. De acordo com o órgão, aviso é válido para o litoral brasileiro ao norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e ao sul de Caravelas, na Bahia, regiões no entorno do Estado capixaba.