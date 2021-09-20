Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fim do inverno

Primavera deve começar com queda na temperatura e chuva fraca no ES

Segundo o Incaper, a chuva fraca já deve ser registrada a partir desta terça (21), no Sul do Estado, e, na quarta (22), as temperaturas devem começar a cair

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 20:35

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 set 2021 às 20:35
Monte Mestre Ávaro
Entre esta terça (21) e quinta-feira (23), há previsão de instabilidade no tempo e de presença de nuvens no Estado  Crédito: Fernando Madeira
A transição entre o fim do inverno e o início da primavera no Espírito Santo, até quarta-feira (22), deve ser marcada por instabilidade no tempo, com ventos e queda nas temperaturas, além de chuva fraca — que deve ser registrada nesta terça-feira (21), último dia da estação mais fria do ano. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
O Incaper informou que, com a chegada da estação das flores, a instabilidade deve tomar conta de todo o território capixaba na quarta-feira, quando há previsão de queda das temperaturas. A tendência entre terça e quinta-feira, segundo o instituto, é de que haja presença de nuvens.
Primavera deve começar com queda na temperatura e chuva fraca no ES
Primavera deve começar com tempo instável no ES
Primavera deve começar com tempo instável no ES Crédito: Reprodução Incaper
De acordo com a previsão do Incaper, na terça-feira a temperatura na Grande Vitória deve variar entre 21 °C e 33 °C e, na Região Sul, a máxima pode chegar a 37 °C. Já na quarta-feira, a temperatura na Região Metropolitana não deve ultrapassar os 28 °C e o Norte deve registrar de 23 °C a 31 °C. Veja a previsão até quinta-feira (23):
  • Terça-feira (21): O tempo segue quente e ensolarado em todo o Espírito Santo até o final do dia. No começo da noite, o avanço de uma frente fria pelo litoral provoca um aumento de nuvens, com possibilidade de chuvisco/chuva fraca na Região Sul e nos trechos sul e oeste da Região Serrana.
  • Quarta-feira (22): No primeiro dia da Primavera, o avanço de um sistema frontal provoca um aumento da instabilidade no Espírito Santo. Há previsão de chuvisco/chuva fraca na quarta-feira em todo o Estado ao longo do dia. As temperaturas vão cair.
  • Quinta-feira (23): Tempo instável no Espírito Santo. Previsão de chuvisco/chuva fraca em toda a metade sul do Estado, inclusive na Grande Vitória, e na região Nordeste. Muitas nuvens nas demais áreas, sem chance de chuva.

ALERTA DA MARINHA

A Marinha do Brasil emitiu um alerta, nesta segunda-feira (20), para ventos com intensidade de até 75 km/h e ondas que podem chegar a 5 metros de altura na faixa litorânea do Espírito Santo. De acordo com o órgão, aviso é válido para o litoral brasileiro ao norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e ao sul de Caravelas, na Bahia, regiões no entorno do Estado capixaba.

Veja Também

ES tem alerta de ondas de 5 metros e ventos que podem chegar a 75 km/h

Fotojornalismo: Vitória com e sem sol pelas lentes de Fernando Madeira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Clima espírito santo Grande Vitória Incaper Inverno Marinha Primavera
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados