Fotojornalismo: Vitória com e sem sol pelas lentes de Fernando Madeira

O clima parece ter mudado mesmo no Espírito Santo. Depois de dias chuvosos e frios, o sol finalmente deu o ar da graça no Estado e, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), ele veio para ficar. A previsão é de tempo aberto para o final de semana, já a partir desta sexta-feira (3).
E a mudança foi mesmo de um dia para o outro. A quinta-feira (2) em Vitória foi marcada por céu fechado e chuva, mas esta sexta-feira (3) - por enquanto - está iluminada. E o nosso repórter fotográfico de A Gazeta, Fernando Madeira, decidiu embarcar em um desafio diferente: registrar os mesmos pontos da capital com o dia cinza e com o dia azul.
E não é que ele conseguiu? Teve até participação do mesmo senhorzinho que passava pelo mesmo lugar embaixo da Terceira Ponte. Tem muito talento sim, mas uma pitadinha de outro ingrediente especial. "A sorte anda ao lado dos fotojornalistas", disse o Madeira.
Confira os registros abaixo: