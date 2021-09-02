Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após chuvas

Sol deve voltar ao ES no final de semana; veja a previsão do tempo

De acordo com o Incaper, as temperaturas devem começar a subir e o sol deve voltar já a partir desta sexta-feira (3); tendência é de sol para início do feriado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 set 2021 às 10:56

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 10:56

Calor na Grande Vitória
Sol deve voltar ao Espírito Santo a partir desta sexta-feira (3) Crédito: Vitor Jubini
Os capixabas que estão cansados do frio e das chuvas poderão ficar mais tranquilos. Isso porque, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol começa a voltar ao Espírito Santo a partir desta sexta-feira (3). Mas muita calma nessa hora: a Grande Vitória, assim como o Norte do Estado, ainda terá chuvas ao longo do dia.
O Incaper informou que as chuvas irão atingir as regiões Norte, Noroeste, Nordeste, Serrana e na Grande Vitória durante esta sexta-feira, mas trata-se de precipitações rápidas. O órgão afirmou, ainda, que a temperatura volta a subir durante o dia, principalmente no Sul do Estado, mas  litoral Sul e a Grande Vitória ainda terão rajadas de vento.
A situação melhora mesmo no sábado (4), quando, segundo o Incaper, haverá predomínio de sol em grande parte do Espírito Santo. A previsão é de chuva rápida apenas na Região Nordeste e com temperaturas aumentando um pouco mais em todo o Estado. O litoral Sul e a Grande Vitória, porém, ainda sofrerão com rajadas de vento.

TENDÊNCIA DE SOL PARA O DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA

O Incaper também divulgou a tendência do clima no Espírito Santo para o domingo (5) e a segunda-feira (6), quando foi decretado ponto facultativo pelo governo do Estado. Segundo o órgão, os dois dias deverão ser marcados por predomínio de sol em todo o Estado, sem chuvas.
A temperatura poderá aumentar ainda mais durante o dia e os ventos continuarão a soprar forte no litoral capixaba, principalmente no Sul e na Grande Vitória.

Veja Também

ES recebe novo alerta de chuva; veja lista de cidades

Setembro começa com alerta de muita chuva para o ES

Ventos fazem avião arremeter no Aeroporto de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima espírito santo Grande Vitória Incaper
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados