Sol deve voltar ao ES no final de semana; veja a previsão do tempo

Sol deve voltar ao Espírito Santo a partir desta sexta-feira (3) Crédito: Vitor Jubini

Os capixabas que estão cansados do frio e das chuvas poderão ficar mais tranquilos. Isso porque, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), o sol começa a voltar ao Espírito Santo a partir desta sexta-feira (3). Mas muita calma nessa hora: a Grande Vitória , assim como o Norte do Estado, ainda terá chuvas ao longo do dia.

O Incaper informou que as chuvas irão atingir as regiões Norte, Noroeste, Nordeste, Serrana e na Grande Vitória durante esta sexta-feira, mas trata-se de precipitações rápidas. O órgão afirmou, ainda, que a temperatura volta a subir durante o dia, principalmente no Sul do Estado, mas litoral Sul e a Grande Vitória ainda terão rajadas de vento.

A situação melhora mesmo no sábado (4), quando, segundo o Incaper, haverá predomínio de sol em grande parte do Espírito Santo. A previsão é de chuva rápida apenas na Região Nordeste e com temperaturas aumentando um pouco mais em todo o Estado. O litoral Sul e a Grande Vitória, porém, ainda sofrerão com rajadas de vento.

TENDÊNCIA DE SOL PARA O DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA

O Incaper também divulgou a tendência do clima no Espírito Santo para o domingo (5) e a segunda-feira (6), quando foi decretado ponto facultativo pelo governo do Estado . Segundo o órgão, os dois dias deverão ser marcados por predomínio de sol em todo o Estado, sem chuvas.