PIS/Pasep: novo lote do dinheiro esquecido começa a ser pago nesta segunda (27)

Um novo lote de pagamentos do dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep começa a ser liberado nesta segunda-feira (27). Nesta etapa, recebem os trabalhadores e herdeiros que solicitaram o ressarcimento até o dia 31 de março. Já quem fizer o pedido até o fim de abril terá o valor depositado no próximo calendário, previsto para 25 de maio.





Segundo o governo federal, o valor médio disponível para saque é de cerca de R$ 2,8 mil por pessoa, podendo variar conforme o tempo de trabalho e os salários da época. Os valores foram corrigidos pela inflação.





A consulta pode ser feita pela plataforma Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS. Para acessar o sistema, é necessário ter conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Caso existam valores a receber, o próprio sistema orienta sobre os próximos passos para o saque.





O pedido de ressarcimento pode ser feito diretamente pelo aplicativo do FGTS ou em uma agência da Caixa Econômica Federal. Após a solicitação, os dados são analisados e encaminhados ao Ministério da Fazenda, responsável por autorizar o pagamento.





No caso de falecimento do titular, herdeiros também podem solicitar o saque, desde que apresentem a documentação exigida, como certidões ou autorizações legais que comprovem o direito ao valor.





É importante ficar atento ao prazo: se o ressarcimento não for solicitado até setembro de 2028, o dinheiro será incorporado definitivamente ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de retirada.