PIS/Pasep: novo lote do dinheiro esquecido começa a ser pago nesta segunda (27)

Um novo lote de pagamentos do dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep começa a ser liberado nesta segunda-feira (27). Nesta etapa, recebem os trabalhadores e herdeiros que solicitaram o ressarcimento até o dia 31 de março. Já quem fizer o pedido até o fim de abril terá o valor depositado no próximo calendário, previsto para 25 de maio.
Segundo o governo federal, o valor médio disponível para saque é de cerca de R$ 2,8 mil por pessoa, podendo variar conforme o tempo de trabalho e os salários da época. Os valores foram corrigidos pela inflação.
A consulta pode ser feita pela plataforma Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS. Para acessar o sistema, é necessário ter conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Caso existam valores a receber, o próprio sistema orienta sobre os próximos passos para o saque.
O pedido de ressarcimento pode ser feito diretamente pelo aplicativo do FGTS ou em uma agência da Caixa Econômica Federal. Após a solicitação, os dados são analisados e encaminhados ao Ministério da Fazenda, responsável por autorizar o pagamento.
No caso de falecimento do titular, herdeiros também podem solicitar o saque, desde que apresentem a documentação exigida, como certidões ou autorizações legais que comprovem o direito ao valor.
É importante ficar atento ao prazo: se o ressarcimento não for solicitado até setembro de 2028, o dinheiro será incorporado definitivamente ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de retirada.
Como consultar se há valores disponíveis
O trabalhador deve acessar o site do Repis Cidadão (repiscidadao.fazenda.gov.br), fazer login com CPF e senha do gov.br e informar o Número de Identificação Social (NIS), que é o mesmo do PIS. O sistema indicará se há valores e quais etapas seguir.
O número do NIS pode ser localizado em diferentes canais, como no extrato do FGTS, no Cartão Cidadão, no aplicativo Meu INSS (como NIT) ou no CadÚnico.
O NIS é necessário tanto para quem trabalha com carteira assinada quanto para quem quer ter acesso a programas sociais, como o Bolsa Família.
Como solicitar o ressarcimento
Pelo aplicativo do FGTS, basta acessar a opção de ressarcimento do PIS/Pasep e anexar os documentos solicitados. Se o pedido for feito pelo próprio beneficiário, é necessário apresentar um documento oficial de identificação. Já os herdeiros precisam comprovar vínculo e autorização para o saque.
O pagamento é feito diretamente em conta da Caixa ou por meio de poupança social digital, seguindo o calendário definido pelo governo federal.