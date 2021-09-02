ES recebe novo alerta de chuva; veja lista de cidades

Capixabas enfrentam chuva com vento em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Espírito Santo recebeu, nesta quarta-feira (1º), um novo aviso para acumulado de chuva emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para 23 municípios capixabas — há risco de chover de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia nessas cidades. Em seu terceiro alerta do dia para o Estado, o Inmet pontua as possibilidades de alagamentos e deslizamentos de encostas. Assim como os anteriores, o novo aviso tem validade até as 10h desta quinta-feira (2).

VEJA A LISTA DE CIDADES:

Acumulado de chuva em 23 cidades do ES, aponta Inmet Crédito: Reprodução Inmet

Afonso Cláudio

Aracruz

Baixo Guandu

Cariacica

Colatina

Domingos Martins

Fundão

Ibiraçu

Itaguaçu

Itarana

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Marilândia

Pancas

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Roque do Canaã

Serra Viana

Vila Velha

Vitória



CHUVA NO ES

Um segundo aviso de atenção foi emitido durante a tarde de quarta-feira. O risco de acumulado de chuva compreende o Norte capixaba.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é: milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.