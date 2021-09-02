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ES recebe novo alerta de chuva; veja lista de cidades

Segundo aviso do Inmet, 23 municípios capixabas estão sob risco de acumulado de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, podendo haver alagamentos e deslizamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2021 às 21:04

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 21:04

Capixabas enfrentam chuva com vento em Vitória
Capixabas enfrentam chuva com vento em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo recebeu, nesta quarta-feira (1º), um novo aviso para acumulado de chuva emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para 23 municípios capixabas — há risco de chover de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia nessas cidades. Em seu terceiro alerta do dia para o Estado, o Inmet pontua as possibilidades de alagamentos e deslizamentos de encostas. Assim como os anteriores, o novo aviso tem validade até as 10h desta quinta-feira (2).

VEJA A LISTA DE CIDADES:

Acumulado de chuva em 23 cidades do ES, aponta Inmet
Acumulado de chuva em 23 cidades do ES, aponta Inmet Crédito: Reprodução Inmet
  1. Afonso Cláudio
  2. Aracruz
  3. Baixo Guandu
  4. Cariacica
  5. Colatina
  6. Domingos Martins
  7. Fundão
  8. Ibiraçu
  9. Itaguaçu
  10. Itarana
  11. João Neiva
  12. Laranja da Terra
  13. Linhares
  14. Marilândia
  15. Pancas
  16. Santa Leopoldina
  17. Santa Maria de Jetibá
  18. Santa Teresa
  19. São Roque do Canaã
  20. Serra
  21. Viana
  22. Vila Velha
  23. Vitória

CHUVA NO ES

Outros dois alertas do Inmet chamam atenção para chuvas no Espírito Santo. O primeiro, divulgado ainda durante a manhã de quarta-feira, classifica 27 cidades em um aviso de chuvas intensas. A área compreende parte da Grande Vitória e o Norte do Estado.
Um segundo aviso de atenção foi emitido durante a tarde de quarta-feira. O risco de acumulado de chuva compreende o Norte capixaba.
Instituto Climatempo e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também destacam o tempo chuvoso.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é: milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu — e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

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