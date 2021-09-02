ES recebe novo alerta de chuva; veja lista de cidades

O Espírito Santo recebeu, nesta quarta-feira (1º), um novo aviso para acumulado de chuva emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para 23 municípios capixabas — há risco de chover de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia nessas cidades. Em seu terceiro alerta do dia para o Estado, o Inmet pontua as possibilidades de alagamentos e deslizamentos de encostas. Assim como os anteriores, o novo aviso tem validade até as 10h desta quinta-feira (2).
VEJA A LISTA DE CIDADES:
- Afonso Cláudio
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Cariacica
- Colatina
- Domingos Martins
- Fundão
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marilândia
- Pancas
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Roque do Canaã
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
CHUVA NO ES
Outros dois alertas do Inmet chamam atenção para chuvas no Espírito Santo. O primeiro, divulgado ainda durante a manhã de quarta-feira, classifica 27 cidades em um aviso de chuvas intensas. A área compreende parte da Grande Vitória e o Norte do Estado.
Um segundo aviso de atenção foi emitido durante a tarde de quarta-feira. O risco de acumulado de chuva compreende o Norte capixaba.
O Instituto Climatempo e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também destacam o tempo chuvoso.
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é: milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu — e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.