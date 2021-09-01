Viana é cidade do ES com maior acumulado de chuva em 36 horas

A Defesa Civil de Vitória informou ter sido acionada para sete ocorrências desde segunda-feira (30), quando começou o período chuvoso no Espírito Santo. Segundo o coronel Rogério Fernandes, coordenador do órgão, o caso mais grave foi um deslocamento de terra no bairro Comdusa, na Grande São Pedro, na tarde desta quarta-feira. Não houve feridos, apenas prejuízo financeiro. Uma equipe avaliou que os moradores poderiam continuar no local.