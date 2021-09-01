Viana é cidade do ES com maior acumulado de chuva em 36 horas

Localizado na Região Metropolitana da Grande Vitória, Viana foi o município do Espírito Santo que registrou o maior acumulado de chuva entre a madrugada de terça (31) e 12h30 desta quarta-feira (1º), totalizando 86 milímetros — segundo levantamento divulgado pela Defesa Civil Estadual. O ranking ainda tem outras cidades da Região Metropolitana e até do Norte capixaba.
CHUVA NAS ÚLTIMAS 36 HORAS:
- Viana - 86 mm
- Vitória - 67 mm
- Aracruz - 65 mm
- Guarapari - 53 mm
- Vila Velha e São Mateus - 51 mm
- Serra - 47 mm
Segundo o boletim de avisos e alertas meteorológicos, divulgado pela Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros, a chuva deve ficar menos frequente e perde intensidade na Grande Vitória e no Nordeste, as áreas mais atingidas, da tarde para a noite desta quarta-feira.
A quinta-feira (2) também deve contar com chuvas ocasionais na maior parte do Estado, conforme informado.
AVISOS METEOROLÓGICOS
Diversos institutos de meteorologia chamam a atenção para um volume de chuva expressivo no Espírito Santo entre o fim de agosto e o início de setembro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta chuvas intensas em cidades do centro-norte, além de perigo para acumulado de chuva em municípios do Norte do Estado.
Há ainda aviso do Instituto Climatempo, que prevê chuva frequente até esta quinta-feira no Espírito Santo.
A chuva também é razão para aviso meteorológico do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Segundo o Incaper, as chuvas poderão resultar em acumulados expressivos ao longo do período.
DEFESA CIVIL DE VITÓRIA EM ATUAÇÃO
A Defesa Civil de Vitória informou ter sido acionada para sete ocorrências desde segunda-feira (30), quando começou o período chuvoso no Espírito Santo. Segundo o coronel Rogério Fernandes, coordenador do órgão, o caso mais grave foi um deslocamento de terra no bairro Comdusa, na Grande São Pedro, na tarde desta quarta-feira. Não houve feridos, apenas prejuízo financeiro. Uma equipe avaliou que os moradores poderiam continuar no local.
Viana é a cidade do ES com maior acumulado de chuva em 36 horas