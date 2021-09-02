Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo no ES

Ventos fazem avião arremeter no Aeroporto de Vitória

Uma aeronave da GOL que vinha de Salvador precisou arremeter e pousar pelo outro lado da pista na tarde desta quarta-feira (1°)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2021 às 07:51

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 07:51

A atividade é voltada aos amantes da fotografia de aviação. Os spotters, como são conhecidos, irão acessar espaços privilegiados do terminal, inclusive o pátio, para fotografar as aeronaves de um ângulo diferente e com mais proximidade.
Avião da GOL pousando no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Os fortes ventos que atingiram o Espírito Santo atrasaram em alguns minutos um voo da GOL que pousaria no Aeroporto de Vitória. Uma aeronave da companhia precisou arremeter e pousar pelo outro lado da pista na tarde desta quarta-feira (1º).
A informação foi registrada por um morador que vive próximo ao Aeroporto de Vitória. A reportagem de A Gazeta, então, acionou a companhia aérea que confirmou a manobra do voo G3 1881, que saiu de Salvador com destino a Vitória. O motivo foram os fortes ventos que atingiram a capital capixaba nesta quarta-feira (1º).
“A GOL informa que o voo G3 1881, que saiu de Salvador com destino a Vitória, precisou arremeter e fazer nova aproximação por outra cabeceira devido a fortes ventos. A aeronave pousou no Aeroporto de Vitória com Segurança, valor número 1 da Companhia”, explicou.
A companhia lembrou que a arremetida é uma manobra comum na aviação. Ela é realizada quando, por algum motivo, o avião não apresenta uma condição plenamente adequada para realizar o pouso durante a descida. “Reforçamos que a arremetida é um procedimento operacional considerado normal dentro da aviação e todos os pilotos estão treinados para realizá-lo sempre que necessário”, explicou.

“NORMAL E SEGURO”

Procurada pela reportagem, a Zurich Airport Brasil, responsável pelo Aeroporto de Vitória, também destacou a segurança do procedimento, informando que ele ocorre de forma mais frequente quando o tempo está em condições adversas.
“Durante o período de pouso houve uma mudança da direção do vento, por isso, foi necessário que a aeronave desse a volta e pousasse pela outra cabeceira. Trata-se de um procedimento normal e seguro, que tende a ocorrer com mais frequência em cenários de meteorologia adversa”, completou.
O vento atrapalhou a chegada não só deste voo, mas também de outros nas últimas semanas em Vitória. No último dia 23, dois voos programados para chegarem ao aeroporto da Capital capixaba retornaram aos aeroportos de origem. Na ocasião, não houve nem arremetida. A condição de “vento de cauda” fez com que os pilotos não tentassem nem a aproximação da pista.

Veja Também

Como é o "vento de cauda" e por que ele impediu pousos em Vitória?

Agora é oficial: Reta do Aeroporto virou Rodovia das Paneleiras

ES recebe novo alerta de chuva; veja lista de cidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados