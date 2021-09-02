Ventos fazem avião arremeter no Aeroporto de Vitória

Avião da GOL pousando no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Os fortes ventos que atingiram o Espírito Santo atrasaram em alguns minutos um voo da GOL que pousaria no Aeroporto de Vitória . Uma aeronave da companhia precisou arremeter e pousar pelo outro lado da pista na tarde desta quarta-feira (1º).

A informação foi registrada por um morador que vive próximo ao Aeroporto de Vitória. A reportagem de A Gazeta, então, acionou a companhia aérea que confirmou a manobra do voo G3 1881, que saiu de Salvador com destino a Vitória. O motivo foram os fortes ventos que atingiram a capital capixaba nesta quarta-feira (1º).

“A GOL informa que o voo G3 1881, que saiu de Salvador com destino a Vitória, precisou arremeter e fazer nova aproximação por outra cabeceira devido a fortes ventos. A aeronave pousou no Aeroporto de Vitória com Segurança, valor número 1 da Companhia”, explicou.

A companhia lembrou que a arremetida é uma manobra comum na aviação. Ela é realizada quando, por algum motivo, o avião não apresenta uma condição plenamente adequada para realizar o pouso durante a descida. “Reforçamos que a arremetida é um procedimento operacional considerado normal dentro da aviação e todos os pilotos estão treinados para realizá-lo sempre que necessário”, explicou.

“NORMAL E SEGURO”

Procurada pela reportagem, a Zurich Airport Brasil, responsável pelo Aeroporto de Vitória, também destacou a segurança do procedimento, informando que ele ocorre de forma mais frequente quando o tempo está em condições adversas.