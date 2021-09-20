ES tem alerta de ondas de 5 metros e ventos que podem chegar a 75 km/h

A partir da madrugada desta terça (21) até a manhã de quarta-feira (22), os municípios que estão na área de risco poderão registrar ventos com intensidade de até 75 km/h.

A Marinha explicou que os ventos poderão ocasionar agitação marítima em alto-mar e as ondas podem atingir 5 metros de altura entre a madrugada de quarta (22) e a manhã de sexta-feira (24). Há ainda condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 3,5 metros de altura durante as manhãs nesse período. O órgão alerta aos navegantes que consultem as informações antes de realizarem qualquer atividade no mar.