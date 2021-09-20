Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nesta semana

ES tem alerta de ondas de 5 metros e ventos que podem chegar a 75 km/h

Aviso da Marinha foi emitido nesta segunda-feira (20). Órgão pede aos navegantes que consultem as informações antes de realizarem qualquer atividade no mar
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 set 2021 às 19:48

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 19:48

Surfistas aproveitam o mar de ressaca para curtir as ondas na Praia de Camburi
Surfistas aproveitam o mar de ressaca para curtir as ondas na Praia de Camburi Crédito: Fernando Madeira
A Marinha do Brasil emitiu um alerta, nesta segunda-feira (20), para ventos com intensidade de até 75 km/h e ondas que podem chegar a 5 metros de altura na faixa litorânea do Espírito Santo. De acordo com o órgão, aviso é válido para o litoral brasileiro ao norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e ao sul de Caravelas, na Bahia, regiões no entorno do Estado capixaba.
A partir da madrugada desta terça (21) até a manhã de quarta-feira (22), os municípios que estão na área de risco poderão registrar ventos com intensidade de até 75 km/h.
A Marinha explicou que os ventos poderão ocasionar agitação marítima em alto-mar e as ondas podem atingir 5 metros de altura entre a madrugada de quarta (22) e a manhã de sexta-feira (24). Há ainda condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 3,5 metros de altura durante as manhãs nesse período. O órgão alerta aos navegantes que consultem as informações antes de realizarem qualquer atividade no mar.

Veja Também

Últimos dias do inverno serão de sol e temperatura chega aos 38ºC no ES

Fotojornalismo: Vitória com e sem sol pelas lentes de Fernando Madeira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia Brasil Política Clima espírito santo Marinha Rio de Janeiro Rio de Janeiro (RJ)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados