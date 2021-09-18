Últimos dias do inverno serão de sol e temperatura chega aos 38°C no ES

A despedida do inverno no Espírito Santo deverá ser de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva em todo o Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O último final de semana da estação em solo capixaba terá características de verão, com a Grande Vitória podendo alcançar a máxima de 33 ºC no domingo (19). Não há alertas ou avisos meteorológicos direcionados ao Espírito Santo.
A tendência registrada no sábado (18) deve ser seguida pelo menos até terça-feira (21), com sol entre poucas nuvens e sem chuva. A primavera começa oficialmente na quarta-feira (22).
De acordo com o Incaper, o sábado e o domingo serão de tempo estável. O sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura durante o dia aumenta um pouco mais. Em alguns trechos da região Sul, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%, o que exige cuidados com a saúde.
Na Grande Vitória, a temperatura máxima para o domingo é de 33 ºC. No mesmo dia, na região Sul, a máxima pode alcançar 38 ºC, a maior entre as previstas pelo Incaper no período.
Sábado de sol, calor e banho de mar na Praça do Papa, em Vitória
O Incaper indica que o vento se mantém forte no litoral sul capixaba entre sábado e segunda-feira. Na terça-feira, ele deve soprar com intensidade moderada.
DIA A DIA
- O sábado será de tempo estável, devido a atuação de uma massa de ar seco e quente em todo o Espírito Santo.
- No domingo, o tempo segue estável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre poucas nuvens, a temperatura diurna aumenta um pouco mais e não há expectativa de chuva em todo o Estado.
- Segunda-feira também será de sol e poucas nuvens em todo o Espírito Santo. Não há expectativa de chuva.
- Terça-feira também com sol e poucas nuvens em todo o Espírito Santo, também sem previsão de chuva.
O MÊS DE SETEMBRO NO ESPÍRITO SANTO
A temperatura média no Espírito Santo deve ficar "acima do normal" no mês de setembro, segundo classificação do Incaper. O estudo que apontou a previsão é da Coordenação de Meteorologia do órgão. A estimativa foi elaborada no dia 8 de setembro.
Ainda segundo o cenário apontado, a precipitação deve ficar "acima do normal" na faixa leste do Estado, enquanto as demais áreas devem ter chuva "dentro do normal". Setembro é o mês que divide a despedida do inverno e a chegada da primavera.