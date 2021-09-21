Ventos de quase 90 km/h na Terceira Ponte e transtornos na Grande Vitória

À esquerda, o outdoor que caiu em Vitória; no meio, parte da estrutura de uma igreja que caiu na Serra; e à direita, uma placa que também caiu na Capital Crédito: Roberta Branco | Leitores A Gazeta | Montagem A Gazeta

FALTA DE LUZ

Por volta das 20h40, houve relatos de falta de luz em alguns bairros da Capital: Mata da Praia, República e Jardim da Penha . Picos de energia também foram registrados em Bento Ferreira. Quedas rápidas ainda atingiram a região de Colina de Laranjeiras, na Serra.

Também por volta das 20h40, semáforos da Rua Belém, no cruzamento com a Avenida Francelina Setúbal e com a Avenida Luciano das Neves, sofreram com um curto-circuito na rede elétrica e pararam de funcionar. A Guarda Municipal informou que esteve no local para fazer a sinalização do trânsito e alertar os motoristas.

Em nota, a EDP informou que, em razão dos fortes ventos, foram registradas "ocorrências pontuais" de falta de energia na Grande Vitória, devido à projeção de galhos, árvores, telhas e objetos que caíram sobre a rede elétrica. "As equipes foram imediatamente reforçadas para reparar a rede elétrica e restabelecer a energia", garantiu a empresa.

CANOA VIRA NO MAR

TV Gazeta, sete pessoas estavam na embarcação. Quatro delas conseguiram chegar à areia na própria canoa, mas outras três acabaram se separando do grupo e foram salvas pelo Na Praia de Camburi , em Vitória, uma canoa havaiana virou por causa da ventania. Segundo informações do repórter Caique Verli, da, sete pessoas estavam na embarcação. Quatro delas conseguiram chegar à areia na própria canoa, mas outras três acabaram se separando do grupo e foram salvas pelo Corpo de Bombeiros

ESTRUTURA DE IGREJA CAI

De acordo com o consultor de negócios Antônio Carlos Aprigio, morador da região de Jacaraípe, na Serra, a estrutura da igreja Assembleia de Deus "Jesus é vida", localizada no bairro, caiu nesta noite devido ao vendaval, por volta das 21h. Segundo ele, aproximadamente 20 pessoas estavam assistindo ao culto quando o telhado caiu, mas ninguém ficou ferido.

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OUTDOOR DESPENCA

Ainda em decorrência dos fortes ventos registrados nesta terça-feira (21), um outdoor que fica perto da Ponte de Camburi caiu. De acordo com informações passadas pela Guarda Municipal de Vitória, a queda da estrutura aconteceu por volta das 21h.

Com os ventos fortes desta terça-feira (21), um outdoor caiu em Vitória Crédito: Renata Bravo | Leitora A Gazeta

PLACA CAI PERTO DE SHOPPING

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, uma placa caiu perto do Centro da Praia Shopping, localizado na Praia do Canto, em Vitória. No entanto, a estrutura já foi retirada da via por equipes da prefeitura.

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ÁRVORE CAI SOBRE FIAÇÃO

Na Rua Demóclito Silva, que fica na Mata da Praia, na Capital, uma árvore caiu em cima da fiação de energia elétrica. Por volta das 23h desta terça-feira (21), parte do bairro estava sem luz. As informações foram obtidas pelo repórter Caique Verli, da TV Gazeta, no local.

Queda de árvore na Rua Demóclito Silva, na Mata da Praia Crédito: Caíque Verli

TERCEIRA PONTE: VENTOS DE QUASE 90 KM/H

Por volta das 20 horas, o anemômetro da Rodosol marcou que o vento estava a uma velocidade de 87,68 km/h na Terceira Ponte . Apesar disso, o tráfego não precisou ser interrompido.

Em reportagem anterior, a concessionária explicou que a via já chegou a operar normalmente com ventos de até 100 km/h e esclareceu que, para que a ponte seja fechada, vários fatores são levados em consideração, como velocidade e direção dos ventos, chuvas e visibilidade nas pistas.

VENTANIA: VEJA VÍDEOS

No vídeo abaixo, ventos fortes podem ser facilmente notados pelas árvores do canteiro central da Avenida Dante Michelini, na Orla da Praia de Camburi, em Vitória:

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O barulho da ventania fica claro na gravação feita no bairro Bento Ferreira, por volta das 20h. No mesmo horário, foram registrados alguns picos de energia e as luzes do bairro chegaram a piscar. Veja:

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Já no bairro República, também na Capital, a luz chegou a faltar na Rua Professora Maria Cândida (veja abaixo). A queda de energia aconteceu por volta das 20h40 e cerca de uma hora depois o problema ainda persistia.

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O vídeo abaixo foi feito na Rua Izidro Benezath, na Enseada do Suá, em Vitória. Segundo o leitor de A Gazeta, houve ventania e barulhos que pareciam ser de estouros em transformadores de energia. Assista:

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ALERTA DO INMET PARA 19 CIDADES

Na capital secreta, o vendaval já causou estragos no início da noite desta terça-feira (20) . A ventania derrubou uma palmeira no bairro IBC. Com a queda da planta em cima dos fios de energia, alguns moradores da região ficaram sem luz. Um poste e uma árvore também caíram no bairro Baiminas.

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VEJA LISTA COMPLETA DOS MUNICÍPIOS SOB ALERTA DO INMET:

Alegre

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivácqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Guaçuí

Guarapari

Iconha

Itapemirim

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta